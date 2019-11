Diretta Vibo Valentia Sora/ Streaming video Rai: sfida salvezza (volley SuperLega)

Vibo Valentia Sora, che sarà diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Alessandro Tanasi ed è in programma alle ore 19:30 di mercoledì 13 novembre presso il PalaFiore di Reggio Calabria, è valida per la quinta giornata del campionato di volley SuperLega 2019-2020. Sfida salvezza se ce n’è una: le due squadre infatti sono penultima e ultima in classifica, insieme a Monza sono le uniche a non aver ancora vinto e hanno bisogno di punti per allontanare lo spettro della retrocessione che, come sappiamo, riguarda appunto le ultime due della graduatoria. L’anno scorso se non altro la Argos – al quarto campionato consecutivo in Serie A1 – era arrivata ad un passo dai playoff classificandosi al nono posto; la Tonno Callipo aveva già manifestato parecchie difficoltà chiudendo dodicesima, questa sarebbe dovuta essere la stagione del riscatto e invece le cose stanno andando malissimo. Non resta dunque che affidarsi al campo per stabilire come andranno le cose nella diretta di Vibo Valentia Sora, della quale possiamo intanto provare a presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibo Valentia Sora è trasmessa sui canali della televisione di stato: l’appuntamento per tutti gli appassionati è su Rai Sport o Rai Sport + che trovate rispettivamente ai numeri 57 e 58 del telecomando. In assenza di un televisore sarà possibile seguire questa partita in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIBO VALENTIA SORA: RISULTATI E CONTESTO

Vibo Valentia Sora è come detto una partita delicatissima: nell’ultima giornata la Tonno Callipo è caduta al tie break contro Piacenza mentre la Argos ha perso in casa contro Padova, un altro 0-3 che è stato il quarto su cinque partite. Bisogna approfondire il discorso, e dire che per il momento campionato di SuperLega non ha seguito un percorso lineare: ci sono squadre che hanno giocato più volte delle altre, per esempio Vibo Valentia fino a questo momento ha disputato appena tre partite. Questo anche in virtù del fatto che il torneo è composto da 13 squadre, e dunque una riposa sempre; sia come sia la situazione della squadra laziale è pessima anche per il fatto di non aver raccolto un singolo punto. Anzi, Sora fino a questo momento ha vinto un solo set in campionato: è successo alla seconda giornata nel ko casalingo contro Ravenna. Vibo Valentia in tre match disputati ha portato a casa due parziali che sono stati entrambi raccolti al Pala Banca come già detto, e hanno portato in dote il primo punto della stagione. La vittoria oggi potrebbe dunque rilanciare una delle due, anche se poi il cammino verso la salvezza e la conferma della Serie A1 sarà davvero lungo e irto di difficoltà continuando con questo passo.



