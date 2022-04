Diretta/ Vibonese Foggia streaming video tv: Zeman cerca il pokerissimo (Serie C)

DIRETTA VIBONESE FOGGIA: LA LEGGE DI ZEMAN?

Vibonese Foggia, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la 35^ giornata di Serie C. Punti importanti in palio: la formazione di Nevio Orlandi cerca disperatamente punti per raggiungere la zona playout, mentre i rossoneri di Zdenek Zeman vogliono confermare l’ottimo posizionamento playoff.

Entriamo nel dettaglio della diretta Vibonese Foggia e iniziamo dai padroni di casa. La compagine calabrese è ultima in classifica con 20 punti, frutto di 3 vittorie, 11 pareggi e 20 sconfitte. La Fidelis Andria penultima dista 9 punti, servirà una vera e propria impresa per evitare la retrocessione. Nell’ultimo turno è arrivato uno 0-0 sul campo del Monterosi Tuscia. Il Foggia, invece, è settimo in classifica con 53 punti, raccolti grazie a 14 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. I rossoneri arrivano a questo appuntamento da quattro vittorie di fila: l’ultima il pirotecnico 5-2 sul Campobasso.

DIRETTA VIBONESE FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Foggia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE FOGGIA

Presentata la diretta Vibonese Foggia, è giunto il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della sfida al via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, guidati da Nevio Orlandi. Rossoblu in campo con il 4-2-3-1: Mengoni tra i pali, linea a quattro di difesa composta da Risaliti, Suagher, Polidori e Corsi. Zibert e Gelonese in cabina di regia, alle spalle del trio di trequartisti formato da Spina, Basso e Grillo. Davanti l’esperto Curiale. Passiamo adesso agli ospiti, allenati da Zdenek Zeman. Il boemo punta forte, come suo solito, sul 4-3-3: Dalmasso in porta, pacchetto arretrato formato da Garattoni, Sciacca, Di Pasquale e Rizzo. Petermann frangiflutti, ai suoi lati Rocca e Di Paolantoni. Merola e Curcio ai lati di bomber Ferrante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vibonese Foggia propendono per la formazione ospite. Prendiamo come riferimento per la nostra analisi le quotazioni offerte dagli analisti dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Vibonese è data a 5,20, il pareggio è dato a 3,80, mentre la vittoria del Foggia paga 1,60 volte la posta. Si prevede grande spettacolo, la conferma arriva dalle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 2,00, l’Over 2,5 a 1,72. Stesse quote per quanto riguarda No Gol e Gol.











