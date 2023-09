DIRETTA/ Vicenza Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 4 settembre 2023)

DIRETTA VICENZA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

In vista dell’avvincente diretta Vicenza Albinoleffe, osserviamo i dati storici riferiti al testa a testa tra le due squadre in riferimento alle diverse competizioni. Il primo incontro tra i due club risale al 2002 in Coppa Italia con la squadra veneta che si impose sugli avversari per 3-1. Da allora le due formazioni hanno avuto modo di affrontarsi in numerose occasioni tra campionato di Serie B e Serie C, dando vita spesso e volentieri a match ricchi di colpi di scena e di emozioni tipiche del rettangolo di gioco.

Il doppio confronto dello scorso anno ha visto primeggiare L.R. Vicenza con una convincente vittoria per 3-0 ai danni dell’Albinoleffe nel turno di ritorno, dopo il pareggio per 1-1 nel girone di andata. Per la prossima sfida il favore del pronostico potrebbe andare alla squadra di casa; solo due volte (su 28 sfide totali) – nel 2009 e nel 2010 – l’Albinoleffe è riuscito a conquistare una vittoria in trasferta contro gli avversari. (Agg. Valerio Beck)

VICENZA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Albinoleffe sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VICENZA ALBINOLEFFE: LANEROSSI FAVORITO!

Vicenza Albinoleffe, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. Il Vicenza ha messo in atto un cambio totale dopo la scorsa stagione, che si è conclusa con l’eliminazione al secondo turno dei playoff contro il Cesena. Questo cambiamento ha coinvolto sia la guida tecnica in panchina che l’organizzazione dietro le quinte. Dopo tre allenatori diversi nella stagione precedente (Baldini, Modesto e Thomassen) e la nomina di Balzaretti come direttore sportivo, i biancorossi hanno scelto Aimo Diana come allenatore e Luca Matteassi come direttore sportivo, con l’obiettivo di puntare alla promozione in Serie B.

La formazione berica ha effettuato un mercato importante, con l’arrivo di giocatori come Golemic, Costa, Laezza e De Col, dimostrando di essere pronta a competere nel girone A di Serie C. Dall’altro lato, l’Albinoleffe, reduce da una stagione che si è conclusa con la vittoria nei playout contro il Mantova, ha scelto Gianni Lopez, un ex Vicenza, come allenatore. Lopez ha una forte connessione con la tifoseria biancorossa ed è emozionato per il suo ritorno al Menti. Ha dichiarato di aver avvisato la sua squadra dell’Albinoleffe riguardo alla forza del pubblico di casa del Vicenza. Sul fronte del mercato, l’Albinoleffe ha perso sei giocatori e sembra destinato a una stagione difficile. Il modulo preferito del nuovo allenatore è il 3-5-2, che ha ottenuto buoni risultati con il Viterbo nella stagione precedente.

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente; Ierardi, Golemic, laezza; De Col, Ronaldo, Cavion, Proia, Costa; Rolfini, Ferrari. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pratelli; Milesi, Marchetti , Agostinelli; Toccafondi Doumbia, Genevier, Muzio, Piccoli; Longo, Zoma.

VICENZA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

