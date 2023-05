DIRETTA/ Mantova Albinoleffe video streaming tv: ecco la storia del derby lombardo

DIRETTA MANTOVA ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

La diretta di Mantova Albinoleffe ci propone un derby lombardo che vanta parecchi precedenti nella sua storia: ad esempio, ricordiamo che le due squadre si sono incrociate per la prima volta in Serie C2 nel 1998-1999, ma poi sono state avversarie anche in Serie B tra il 2006 e il 2010 per poi ritrovarsi dal 2014 in poi in Lega Pro, poi tornata a chiamarsi Serie C. In totale abbiamo 23 partite: l’Albinoleffe ha vinto più della metà delle sfide, esattamente 12, lasciando al Mantova appena cinque successi, di conseguenza i pareggi sono sei.

Il superamento del 50% è arrivato con la vittoria per 1-0 di sabato scorso con gol di Manconi all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica, dove invece il Mantova aveva vinto in stagione regolare lo scorso 2 aprile, uno 0-2 firmato da Alberto De Francesco su rigore e Davis Mensah. Il precedente più significativo a Mantova è invece ovviamente quello relativo all’andata, il 30 novembre scorso, quando i seriani si erano imposti per 0-1 con gol su rigore al 64’ minuto di Andrea Cocco. La ripetizione di questo verdetto sancirebbe un trionfo totale per l’AlbinoLeffe, al Mantova l’onere invece di cercare di ribaltare anche i numeri di una storia sfavorevole… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANTOVA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Albinoleffe non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Mantova Albinoleffe sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Mantova Albinoleffe, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 17.00 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valida per il ritorno dei play out di Serie C. Virgiliani alle strette dopo la sconfitta per 1-0 in casa dei seriani del match d’andata. La salvezza rischia di scappare clamorosamente di mano al Mantova che pure sembrava pronto a evitare anche ai play out, necessari dopo il rovescio casalingo contro il Padova all’ultima giornata.

All’Albinoleffe basterà dunque un pari per salvarsi e mettersi alle spalle una stagione estremamente travagliata, con i seriani che hanno chiuso con un ko a Pordenone e un penultimo posto finale, subendo anche il sorpasso in extremis da parte della Triestina ed evitando la retrocessione diretta, a pari punti col Piacenza ultimo, solo grazie allo scontro diretto favorevole. Albinoleffe corsaro a Mantova nella regular season, 0-1 per i blucelesti il punteggio nel match giocato al “Martelli” il 30 novembre 2022.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Mantova Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Andrea Mandorlini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Matteucci, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Pedone, De Francesco, Gerbaudo; Mensah, Bocalon, Guccione. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Claudio Foscarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Offredi; Borghini, Marchetti, Saltarelli; Petrungaro, Doumbia, Genevier, Brentan, Zoma; Cocco, Manconi.

MANTOVA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Mantova Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play out di Serie C. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











