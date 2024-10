DIRETTA VICENZA ATALANTA U23, SCONTRO IN CIMA AL GIRONE A

La diretta Vicenza Atalanta U23 è in programma alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre 2024 presso lo Stadio Romeo Menti come partita valida per l’undicesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2024/2025. I padroni di casa occupano la seconda posizione dietro al Padova capolista avendo sin qui conquistato ben 21 punti e, a sentire le dichiarazioni di Loris Zonta rilasciate ai microfoni della redazione di Tuttomercatoweb.com, il Vicenza non ha alcuna intenzione di fermarsi a breve, puntando anzi alla vittoria finale del campionato con conseguente promozione in Serie B.

A soli quattro punti di distacco dai veneti c’è però la diretta avversaria di giornata, ovvero l’Atalanta Under 23 che occupa la sesta posizione a pari punti ma davanti per differenza reti al Trento. Il tecnico Francesco Modesto è un ex di questa sfida e potrebbe contare sulla voglia di far bene di Filippo Alessio, attaccante arrivato proprio dai biancorossi sul finire della sessione di mercato e pronto dunque a far ricredere chi lo ha lasciato partire. Infine, l’arbitro Cristiano Ursini, proveniente dalla sezione AIA di Pescara, è stato designato per dirigere l’incontro.

DIRETTA VICENZA ATALANTA U23, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Vicenza Atalanta U23 sarà come sempre garantita da Sky, l’emittente satellitare che ha acquistato i diritti in esclusiva per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Chi vorrà vedere la partita dovrà semplicemente possedere un abbonamento valido e sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Calcio 1 e la partita potrebbe anche essere inserita in una Diretta gol su un canale dedicato insieme con le altre sfide in programma alle ore 15. Via streaming la partita sarà disponibile su Sky Go.

VICENZA ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo ora di capire quali saranno le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della diretta Vicenza Atalanta U23 di sabato 26 ottobre per il girone A. Mister Vecchi per i suoi biancorossi dovrebbe riconfermare il 3-5-2 impiegato nel successo per 2 a 1 ottenuto lo scorso turno in casa dell’Arzignano Valchiampo affidandosi quindi di nuovo a Boseggia tra i pali, Rossoni, Milillo e Boffelli in difesa, Cariolato, Lakti, Bordo, Barba e Toniolo a centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà composta da Nepi e Benedetti.

Visto il poker rifilato al Renate, possibile che anche mister Francesco Modesto scelga di ripetere il 3-4-2-1 che ha dato soddisfazione recentemente ai nerazzurri. L’estremo difensore Dajcar sarà dunque schermato da Gyabuaa, Obric e Navarro. Nel mezzo Bergonzi, Panada, Manzoni e Bernasconi mentre De Nipoti e Vavassori offriranno il loro supporto offensivo ad Alessio.

VICENZA ATALANTA U23, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di analizzare il pronostico dell’esito finale della diretta Vicenza Atalanta U23 attraverso le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questo evento valido per l’undicesima giornata della Serie C 2024/2025.