DIRETTA/ Vicenza Entella video streaming tv: i precedenti della partita sono 12

DIRETTA VICENZA ENTELLA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Vicenza Entella sono 12, a cominciare dalla stagione 2013-2014 nella Prima Divisione Lega Pro: nei primi sei il Vicenza non ha mai battuto l’Entella – che comunque ha ottenuto solo due vittorie, a fronte di quattro pareggi – poi nell’altra metà delle sfide abbiamo registrato due affermazioni venete a fronte comunque di tre successi liguri, dunque Entella che comanda nel testa a testa con cinque successi contro due, mentre i pareggi sono cinque. Ricordiamo che il match di andata, in questa semifinale di Coppa Italia Serie C, si è concluso con la vittoria dell’Entella grazie al gol realizzato da Leonardo Morosini, su rigore, al 67’ minuto.

Video/ Vicenza Renate (2-1) gol e highlights: Ierardi con una magia (Serie C)

Parlando delle sfide andate in scena al Romeo Menti dobbiamo dire che il Vicenza ne ha vinta soltanto una, nel maggio 2016 in Serie B (a segno Salvatore D’Elia e Stefano Giacomelli, a ribaltare il vantaggio di Michele Troiano) mentre i biancazzurri hanno espugnato questo stadio in un’occasione, nel dicembre 2020 e ancora nel campionato cadetto. Il gol decisivo lo aveva messo a segno Ilias Koutsoupias, esattamente all’ora di gioco. Vedremo allora cosa succederà oggi nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Olbia Entella (1-1) gol e highlights: pareggio stretto ai sardi (Serie C)

VICENZA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Vicenza Entella, semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C, sarà visibile su Sports Eleven e su Dazn. Entrambe le emittenti streaming faranno vedere la prima delle due sfide che decreteranno chi sarà la finalista dell’edizione 2022/2023 della Coppa Italia di categoria. Sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per vedere la partita.

Per la diretta streaming video di Vicenza Entella, sarà possibile visionare l’incontro scaricando le applicazioni su smartphone o tablet oppure accedendo ai siti di Sports Eleven e Dazn tramite computer poco prima del fischio d’inizio. Anche in televisione è possibile vedere la partita attraverso smart tv.

DIRETTA/ Vicenza Renate (risultato finale 2-1): Ierardi alla Messi!

VICENZA ENTELLA: BIANCOROSSI SOTTO 1-0

La diretta Vicenza Entella, in programma mercoledì 15 febbraio alle ore 20:30, deciderà chi tra veneti e biancoazzurri arriverà a giocarsi la prestigiosa finale di Coppa Italia Serie C contro una tra Foggia e Juventus U23. L’andata è stata vinta dall’Entella per 1-0 grazie al rigore realizzato da Morosini.

I liguri hanno raggiunto la semifinale eliminando al primo turno la Carrarese per poi estromettere dalla competizione Montevarchi, Lucchese e infine il Renate. Molto bene anche il Vicenza che ha dovuto impegnarsi per battere Virtus Verona, Arzignano, Rimini e la Viterbese nei quarti di finale prima della doppia sfida ai liguri. Percorsi che hanno dimostrato quanto sia l’Entella che il Vicenza ci tengano a questa competizione e faranno di tutto per ottenere il titolo. Per i veneti sarebbe la seconda volta dopo il primo successo datato 1981-1982 mentre l’Entella non è mai riuscita ad aggiudicarsi il trofeo, non essendo mai andata oltre i quarti.

VICENZA ENTELLA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Entella vedono i biancorossi schierarsi col 3-4-2-1: Iacobucci in porta, linea difensiva con Sandon, Cappelletti e Bellich. Vailetti a destra, Begic a sinistra e il duo centrale Cavion-Ronaldo con l’ipotesi Jimenez al varco. Giacomelli e Stoppa faranno supporto a Rolfini.

L’Entella di Volpe metterà in campo i suoi col 3-4-1-2. Borra tra i pali, trio di difesa con Parodi, Sadiki e Reali. Zappella agirà sull’esterno di destra con Favale sul lato opposto e la coppia Paolucci e Siatounis al centro. Faggioli e Morosini, il tandem d’attacco, avranno alle loro spalle Meazzi nel ruolo di trequartista.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Vicenza Entella vedono favoriti i padroni di casa. Snai quota infatti il segno 1 a 1.95 rispetto al 3.55 dei liguri biancoazzurri, che come spiegato partono avanti 1-0. Il pareggio, che garantirebbe di conseguenza il passaggio del turno all’Entella, è a 3.20.

L’importanza della posta in palio sembra far pesare di più il pallone in ottica di gol. Infatti l’Over 2.5 è molto alto (2.20) con l’Under a 1.55. Infine il segno Gol a 1.96 con il No Gol a 1.70 in contrapposizione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA