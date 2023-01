Diretta/ Entella Vicenza streaming video tv: andata semifinale (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA ENTELA VICENZA: AL COMUNALE, L’ANDATA DEL PENULTIMO ATTO

La diretta di Entella Vicenza, gara in programma mercoledì 18 gennaio alle ore 18:00, racconta l’andata della semifinale di Coppa Italia Serie C. A Chiavari si affrontano i padroni di casa liguri contro la formazione ospite veneta, entrambe attualmente terze in classifica rispettivamente nel Girone B e A di Serie C. Le due compagini si ritrovano allo Stadio Comunale per la prima delle due sfide che sanciranno la finalista dell’edizione 2022/2023 della seconda coppa nazionale più prestigiosa.

Per arrivare fin qui, la Virtus Entella ha eliminato la Carrarese al primo turno, successivamente il Montevarchi, la Lucchese in occasione degli ottavi di finale e ha schiantato il Renate ai quarti con un perentorio 5-2 che ha dato morale e fiducia ai biancoazzurri. Il Vicenza invece ha dovuto vedersela nel turno inaugurale contro la Virtus Verona, eliminando poi l’Arzignano, il Rimini ed estromettendo dalla corsa verso la gloria la Viterbese nei quarti di finale. Percorsi che hanno dimostrato quanto sia l’Entella che il Vicenza ci tengano a questa competizione e faranno di tutto per ottenere il titolo. Per i veneti sarebbe la seconda volta dopo il primo successo datato 1981-1982 mentre l’Entella non è mai riuscita ad aggiudicarsi il trofeo, non essendo mai andata oltre i quarti.

ENTELLA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Entella Vicenza, semifinale d’andata della Coppa Italia Serie C, sarà trasmessa da Sports Eleven e Dazn. Entrambe le emittenti streaming mostreranno la prima delle due sfide che decreteranno chi sarà la finalista dell’edizione 2022/2023. In entrambi i casi, bisognerà sottoscrivere un abbonamento per assicurarsi la possibilità di gustarsi il match.

Per la diretta streaming video di Entella Vicenza, sarà possibile visionare l’incontro attraverso le rispettive applicazioni scaricandole su smartphone o tablet. Un’altra alternativa sarà quella di accedere ai siti di Sports Eleven e Dazn tramite computer o, ancora, vedere il match in televisione attraverso smart tv.

ENTELLA VICENZA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Entella Vicenza presentano i padroni di casa con il consueto 3-5-2. In porta De Lucia, in difesa il prodotto del Settore Giovanile del Torino Chiosa, Pellizzer e Parodi. Sul lato destro Zapella, a sinistra Barlocco mentre al centro Rada, reduce da un gol contro il Rimini, sarà in regia con Corbari e Ramirez mezze ali. In attacco Zamparo con Merkaj, doppietta per lui nel recente match di campionato.

Per il Vicenza spazio al 3-4-2-1. Tra i pali Confente con Bellich, Pasini e Ierardi a comporre la linea difensiva. Da destra verso sinistra, il centrocampo sarà organizzato con entella, Cavion, Jimenez e Greco. Sulla trequarti Rolfini e l’ex Novara e Juve Stabia Stoppa. Unica punta Ferrari, autore di 11 gol e capocannoniere del girone A di Serie C.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per scommettere in Entella Vicenza vedono favoriti i padroni di casa. Secondo Snai, la quota relativa alla vittoria dei liguri è 2.20. A 3.20 invece il successo ospite mentre il pareggio nell’andata è quotato 3.10, leggermente più basso. L’Over 2.5 ovvero almeno tre gol segnati nell’incontro è dato a 2.20 mentre il Gol (entrambe le squadre a segno) lo possiamo trovare a 1.88.











