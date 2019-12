Diretta Vicenza Feralpisalò/ Streaming video tv: big match al Menti (Serie C)

Vicenza Feralpisalò, partita diretta dal signor Ermanno Feliciani, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Nel delicato match esterno contro il Sudtirol i berici hanno ottenuto una fondamentale quarta vittoria consecutiva, che li ha ormai legittimati come primi della classe nel girone B. Un risultato importantissimo per la continuità e perché ha ricacciato gli altoatesini, pretendenti alla vetta, addirittura al quinto posto in classifica. Solo il Carpi tiene il passo dei berici, che mantengono comunque 4 punti di vantaggio sugli emiliani e ora sfideranno una Feralpisalò reduce da un pareggio interno contro il Cesena. I Leoni del Garda hanno recentemente frenato la loro risalita in classifica, con un solo punto nelle ultime due partite di campionato disputate. La Feralpisalò resta comunque al sesto posto in classifica, sarà un esame importante per entrambe le formazioni ma con un’altra vittoria il Vicenza potrebbe poi provare a giovarsi di un calendario che andrebbe ad addolcirsi dopo aver affrontato nelle ultime 5 giornate le sfide contro Padova, Triestina e appunto Sudtirol.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Feralpisalò, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Menti di Vicenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FERALPISALO’

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Vicenza Feralpisalò, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Menti di Vicenza, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il Vicenza allenato da Di Carlo schiererà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Albertazzi; Bianchi, Pasini, Bizzotto, Liviero; Scoppa, Emanuello, Zonta; Zarpellon; Giacomelli, Arma. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Pizzignacco, Grandi, Cinelli, Padella, Guerra, Tronco, Bonetto, Barlocco, Pontisso, Saraniti, Vandeputte Risponderà la Feralpisalò guidata in panchina da Sottili, che opterà su un 4-3-2-1 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: De Lucia; Zambelli, Giani, Rinaldi, Contessa; Magnino, Pesce, Altobelli; Ceccarelli, Scarsella; Caracciolo. Siederanno in panchina: Liverani, Spezia, Eleuteri, Mordini, Tirelli, Legati, Altare, Bertoli, Carraro, Libera, Guidetti, Stanco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.70, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.35, mentre il successo in trasferta viene quotato 5.25. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.25, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.55.



