DIRETTA VICENZA FERALPISALÒ, VECCHI PUNTA AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

La serata della settima giornata del Girone A di Serie C inizierà con la diretta Vicenza Feralpisalò in campo alle 20,45 di sabato 28 settembre 2024. La partita metterà di fronte due momenti opposti ma con la stessa voglia di portare a casa la vittoria.

Il Vicenza di Vecchi è reduce dall’1 a 0 nello scontro diretto con il Renate che gli ha permesso di avvicinarsi alla seconda posizione proprio dei lombardi. Sta crescendo, invece, la Feralpisalò che sta migliorando le sue prestazioni dopo un avvio complicato che l’aveva relegata in fondo alla classifica.

DIRETTA VICENZA FERALPISALÒ, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Come per tutta la Serie C, la diretta Vicenza Feralpisalò verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky o dal servizio streaming di NOW TV. L’alternativa che proponiamo è quella di seguire con noi una diretta testuale che seguirà passo dopo passo la partita raccontandovi le azioni salienti.

VICENZA FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Esaminiamo ora le possibili scelte tattiche dei due allenatori andando a vedere quali sono le probabili formazioni della partita. Vecchi conferma il suo 3-4-1-2 con Della Morte da trequartista ed al centro del gioco dei veneti. Zamparo e Capone faranno coppia in attacco con Costa e De Col sugli esterni chiamati a dare tanto supporto alla fase offensiva.

La Feralpisalò di Diana ritrova Brambilla dopo la squalifica e giocherà con il suo 3-4-2-1 dove Maistrello, Balestrero e Dubickas comporranno il tridente offensivo. Cabianca, Pasini e Luciani completeranno il trio difensivo davanti ad un Rinaldi chiamato a difendere la porta.

VENETI FAVORITI NELLE QUOTE DEL PRONOSTICO

Sulla carta potrebbe essere a senso unico il pronostico sulla diretta Vicenza FeralpiSalò secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, con i padroni di casa veneti chiaramente favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,70 contro il 3,35 sul segno X in caso di pareggio, infine un colpaccio bresciano varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio, naturalmente sul segno 2.