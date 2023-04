Diretta/ Vicenza Juventus U23 (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Sekulov!

DIRETTA VICENZA JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA SEKULOV!

Sospinto dai 10mila presenti al “Menti” il Vicenza prova subito a fare la partita con i biancorossi che protestano per un contatto su Begic in area. Ammonito Greco al 13′ per un fallo su Sersanti, la Juventus U23 prova a sfruttare gli spazi a propria disposizione e riesce a trovare una ripartenza letale al 19′. Fantastica palla in profondità di Soulé per l’inserimento in area di Sekulov, che supera Iacobucci in uscita con uno scavetto portando in vantaggio i giovani bianconeri. Al 23′ ammonito Barbieri per un fallo su Begic. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Pergolettese Vicenza (risultato finale 0-0): i berici non passano

DIRETTA VICENZA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Vicenza Juventus U23 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, perché la finale della Coppa Italia di Serie C è trasmessa dalla nostra televisione di Stato. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Vicenza Juventus U23, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VICENZA JUVENTUS U23 SU RAI PLAY

Diretta/ Sangiuliano City Juventus U23 (risultato finale 0-1): decide il gol di Cerri

SI GIOCA

La diretta di Vicenza Juventus U23 comincerà fra pochissimi minuti, mettiamo allora a confronto le statistiche (in campionato) di biancorossi e bianconeri per analizzare il rendimento delle due finaliste della Coppa Italia di Serie C. Il Vicenza ha 55 punti dopo le prime 36 giornate del girone A, del quale entrambe fanno parte, con un bottino di sedici vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte, mentre la differenza reti dei veneti è pari a un ottimo +17, dal momento che il Vicenza ha segnato ben 62 gol e invece ne ha 45 al passivo. Cammino leggermente meno positivo per gli ospiti della Juventus U23, che infatti finora hanno raccolto 49 punti in virtù di tredici vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte, con una differenza reti che è in campo negativo (-2) per la seconda squadra bianconera, a causa di 41 gol segnati a fronte dei 43 incassati. Adesso tuttavia le statistiche contano solo relativamente, perché sarà il campo ad assegnare la Coppa Italia di Serie C: la finale di ritorno Vicenza Juventus U23 comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Vicenza Trento (risultato finale 2-0): la chiude Dalmonte, vittoria veneta!

DIRETTA VICENZA JUVENTUS U23: FINALE COPPA ITALIA SERIE C, VENETI FAVORITI!

Vicenza Juventus U23, in diretta dallo stadio Romeo Manti della città veneta, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, martedì 11 aprile 2023, come finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, che dunque oggi incoronerà la squadra vincitrice dell’edizione numero 50. Un anno fa era stato il Padova a trionfare e ci sono ottime possibilità che la Coppa Italia di Serie C resti ancora in Veneto, dal momento che il 2 marzo scorso il Vicenza andò a vincere per 1-2 la partita d’andata all’Allianz Stadium, quindi oggi la Juventus U23 dovrà cercare una difficile rimonta.

Anche la classifica del campionato vede il Vicenza davanti alla seconda squadra bianconera nel girone A, dove i veneti sono ormai certi di un posto ai playoff, che invece è ancora tutto da conquistare per la Juventus U23. Dobbiamo però naturalmente ricordare che vincere la Coppa Italia di Serie C darà un vantaggio anche da questo punto di vista, perché garantirà la qualificazione immediata alla fase nazionale, saltando i primi due turni. Insomma, si annuncia una serata davvero intrigante: che cosa ci offrirà la diretta di Vicenza Juventus U23?

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA JUVENTUS U23

Andiamo adesso a scoprire le notizie circa le probabili formazioni per la diretta di Vicenza Juventus U23. I padroni di casa veneti devono fare i conti con le squalifiche di Jimenez e Ronaldo, di conseguenza mister Dan Thomassen potrebbe scegliere i seguenti undici titolari nel suo modulo 4-2-3-1: Confente in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Valletti, Pasini, Bellich e Greco; in mediana la coppia formata da Cavion e Zonta; sulla trequarti invece potrebbero agire Dalmonte, Della Morte e Rolfini alle spalle del centravanti Ferrari.

La risposta della Juventus U23 allenata da Massimo Brambilla potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-1-2 nel quale Riccio, Huijsen e Muharemovic dovrebbero formare la difesa a tre davanti al portiere Daffara. A centrocampo potremmo invece ipotizzare la linea a quattro con Yildiz a destra, i due centrali Sersanti e Barrenechea e infine Iling Junior come esterno sinistro, mentre sulla trequarti potrebbe giocare Cudrig alle spalle dei due attaccanti Cerri e Da Graca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Vicenza Juventus U23 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che propone delle quote sul nome della squadra vincitrice della Coppa Italia di Serie C. Il Vicenza, già vittorioso all’andata in trasferta, è naturalmente favorito e l’ipotesi di una Coppa “biancorossa” è quotata a 1,12, mentre un ribaltone che assegni la Coppa alla Juventus U23 varrebbe ben 5,50 volte la posta in palio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA