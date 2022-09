DIRETTA/ Vicenza Lecco video streaming tv: una bella partita che non ha precedenti

DIRETTA VICENZA LECCO: I TESTA A TESTA

La diretta di Vicenza Lecco sarà una delle sfide che propone la terza giornata di campionato di Serie C girone A. Il match tra le due squadre è inedito, difatti non ci sono incontri del passato da analizzare. Testa a testa Vicenza Lecco che vede contrapporsi due tecnici come Francesco Baldini, arrivato lo scorso anno direttamente dopo Catania, per sostituire Cristian Brocchi. Nonostante la retrocessione, la squadra del direttore sportivo Federico Balzaretti, ha confermato il tecnico ex Catania per la stagione successiva in Lega Pro ed oggi affronterà Alessio Tacchinardi, per la prima volta in carriera. Vicenza che ha aperto il proprio campionato con la sonora vittoria per 6-1 contro il Pro Sesto con la doppietta di Franco Ferrari, osservato speciale.

Seconda giornata, invece, che non ha sorriso agli uomini di Baldini con la sconfitta in casa del Padova. Dall’altra parte il Lecco si trova con 4 punti e senza aver mai perso, a differenza della squadra di casa. Pari in casa della Virtus Verona e vittoria interna contro la Pergolettese. Il testa a testa più interessante del match Vicenza Lecco, è decisamente quello in zona offensiva con i due bomber del Lecco Pinzauti e Eusepi che sfidano l’argentino Franco Ferrari e Rolfini. Al momento i gol sono pari, due per ogni parte con Ferrari che guida questa speciale classifica. (Aggiunto da Marco Genduso).

VICENZA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Vicenza Lecco, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Vicenza Lecco esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

VICENZA LECCO: VENETI SUPER FAVORITI!

Vicenza Lecco, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone A di Serie C. Uno dei confronti più interessanti di questo turno della terza serie: da una parte l’ambiziosa truppa biancorossa, a caccia di riscatto, dall’altra una delle compagini più stuzzicanti del girone.

Il Vicenza nelle prime due giornate ha raccolto 3 punti. Dopo la vittoria convincente per 6-1 contro la Pro Sesto, i veneti sono stati sconfitti 2-1 dal Padova nell’ultimo turno: a segno Dezi e Russini per i padovani, per il Lanerossi la rete di Stoppa. Il Lecco, invece, ha ottenuto 4 punti, frutto di una vittoria e di un pareggio. Dopo il 2-2 contro la Virtus Verona dell’esordio, i lombardi nell’ultimo turno hanno ottenuto un 2-0 sulla Pergolettese, gol di Giudici e Zambataro.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LECCO

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Vicenza Lecco, al via tra pochissimi minuti. Diversi ballottaggi per entrambi gli allenatori, partiamo dal probabile undici della formazione di casa, in campo con il 3-5-2: Confente, Padella, Pasini, Ierardi, Dalmonte, Scarsella, Zonta, Jimenez, Greco, Ferrari, Rolfini. Passiamo adesso alla compagine lombarda, schierata con il 4-4-2: Stucchi, Celjak, Lepore, Battistini, Enrici, Giudici, Lakti, Maldonado, Zambataro, Pinzauti, Eusepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vicenza Lecco vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri dell’agenzia Goldbet: l’1 è dato 1,77, il pareggio è dato 3,30, mentre il 2 è quotato 4,70. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: l’Under 2,5 è dato 1,62, mentre l’Over 2,5 è dato 2,15. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,96 e 1,74.

