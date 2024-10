DIRETTA VICENZA LUMEZZANE, IL BIG MATCH DELLA NONA GIORNATA

La miglior partita della nona giornata del Girone A di Serie C è la diretta Vicenza Lumezzane che vedrà il suo fischio d’inizio domenica 13 ottobre 2024 alle 15,00. Questa partita mette di fronte due squadre di alto livello per questo campionato e in palio tre punti che possono valere la terza posizione in classifica.

Video Padova Vicenza (1-0)/ Gol e highlights: rete di Liguori nel primo tempo! (Serie C 6 ottobre 2024)

Vuole ripartire a tutto ritmo il Vicenza di Vecchi che ha perso contro il Padova capolista nell’ultima giornata ed è chiamato a rispondere nuovamente per rimanere nelle zone alte della classifica. Sconfitta anche per la Lumezzane che si è fermata in casa contro il Trento ed è a caccia del riscatto per rilanciare una già ottima classifica.

DIRETTA/ Padova Vicenza (risultato finale 1-0): Fortin evita il peggio! (Serie C, 6 ottobre 2024)

DIRETTA VICENZA LUMEZZANE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Vicenza Lumezzane verrà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Si potrà seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti di questo match con aggiornamenti costanti.

VICENZA LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Fondamentale l’analisi delle possibili scelte dei due allenatori che andremo ad approfondire attraverso le probabili formazioni. Il Vicenza di Vecchi è ricco di conferme nonostante l’ultima sconfitta contro il Padova. Rauti e Morra sono i due attaccanti sostenuti dalla qualità di Della Morte sulla trequarti. Costa e De Col agiranno come esterni con il compito di fare la doppia fase e portare tanta quantità in sostegno del centrocampo.

Diretta/ Lumezzane Trento (risultato finale 0-2): doppietta per Di Carmine! (Serie C, 5 ottobre 2024)

Un classico 4-3-3, invece, per Franzini che metterà in campo una squadra con una forte tendenza offensiva. Il tridente sarà formato da Monachello, Pannitteri e Iori con Malotti e Moscati chiamati ad inserirsi. Taugourdeau giocherà in mediana con il compito di aiutare la difesa e formare una sorta di linea a cinque in fase di non possesso.

VICENZA LUMEZZANE, LE QUOTE DA SCOMMETTERE

Cosa ci dicono le quote per la diretta Vicenza Lumezzane? Il pronostico dell’agenzia Snai è nettamente favorevole ai padroni di casa veneti e il segno 1 è quotato a 1,45; in caso di pareggio invece la quotazione per il segno X è di 3,90; infine, un’impresa esterna del Lumezzane varrebbe ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 2.