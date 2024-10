DIRETTA PADOVA VICENZA, CHE SCONTRO!

Prima contro terza in questa attesissima sfida. Non potrebbe essere da meno poiché la diretta Padova Vicenza, fissata per domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15:00, con soli due punti a distanziare le due formazioni. Il Padova stava facendo un percorso perfetto con sei vittorie in altrettante gare in occasione dei match contro Trento, Caldiero Terme, Arzignano, Alcione Milano, Pro Vercelli e Virtus Verona. A interrompere l’en plein è stato il recente 1-1 con la Pro Patria.

Il Vicenza, a differenza degli avversari di giornata, conta un pareggio in più: 2-2 con la Giana Erminio e 1-1 con l’Albinoleffe. Per il resto solo ed esclusivamente vittorie contro Pergolettese, Pro Patria, Alcione Milano, Renate e FeralpiSalò.

DOVE VEDERE PADOVA VICENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Se volete assistere alla diretta Padova Vicenza, vi basterà sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky. La diretta Padova Vicenza in streaming invece vi verrà fornita sempre da Sky ma attraverso l’applicazione dunque scaricabile su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI PADOVA VICENZA

Ora è il momento di vedere insieme le probabili formazioni della diretta Padova Vicenza. I padroni di casa giocheranno con il 4-3-3. Tra i pali Donnarumma, protetto qualche metro più avanti da Kirwan, Delli Carri, Faedo e Favale. A centrocampo ci saranno Fusi, Crisetig e Varas con Liguori, Bortolussi e Capelli in attacco.

Risposta del Vicenza con il 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Confente, difesa a quattro formata da Cuomo, Golemic, Sandon e De Col. A centrocampo ci saranno Tronchin, Ronaldo e Costa a completare il reparto. Della Morte sarà il trequartista alle spalle di Ferrari e Rolfini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PADOVA VICENZA

Concludiamo l’analisi di questa partita con le quote per le scommesse Padova Vicenza. La vittoria dei padroni di casa è offerta a 2.15, meno rispetto ai 3.50 a cui sono associate le chance di successo ospite. La X è invece a 3. L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è messo in lavagna 2.45 contro l’ Under a 1.45. Gol a 1.90, No Gol a 1.67.