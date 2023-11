DIRETTA/ Vicenza Pro Sesto (risultato finale 2-0): Rolfini chiude gioco, set e partita! (25 novembre 2023)

DIRETTA VICENZA PRO SESTO (RISULTATO FINALE 2-0): TRIPLICE FISCHIO

La diretta tra Vicenza e Pro Sesto è giunta al termine con un risultato finale di 2-0 a favore del Vicenza, grazie alla rete di Rolfini. Il Vicenza ha consolidato la propria vittoria segnando un secondo gol nel corso della partita, confermando la propria superiorità nel match. La rete di Rolfini è stata decisiva nel determinare l’esito della partita, fornendo al Vicenza un vantaggio rassicurante.

La squadra di casa ha dimostrato efficacia sia in difesa che in attacco, controllando il gioco e capitalizzando sulle opportunità create. Questo risultato si tradurrà in un notevole slancio di fiducia per il Vicenza, mentre il Pro Sesto sarà chiamato a riflettere sull’incontro e a valutare le aree in cui migliorare. Gli appassionati avranno certamente apprezzato il livello di competizione e gli episodi chiave che hanno caratterizzato questa partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VICENZA PRO SESTO (RISULTATO LIVE 1-0): DI NUOVO IN CAMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo della diretta di Vicenza e Pro Sesto, il punteggio rimane 1-0 a favore del Vicenza. Durante questo periodo, Rolfini ha avuto un’occasione chiave per raddoppiare il vantaggio della sua squadra. L’occasione di Rolfini rappresenta un momento significativo della partita, poiché avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match e consentire al Vicenza di allungare nel punteggio.

Tali opportunità sono cruciali per determinare il corso della partita, e la capacità di capitalizzare su di esse può essere determinante. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà la restante parte del secondo tempo, sperando in nuove emozioni e, magari, in ulteriori cambiamenti nel risultato. La competizione rimane aperta, e ogni occasione può fare la differenza nel definire il vincitore di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VICENZA PRO SESTO (RISULTATO LIVE 1-0): INTERVALLO

Il primo tempo della diretta tra Vicenza e Pro Sesto si è concluso con il Vicenza in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Della Morte. La squadra di casa ha preso l’iniziativa segnando un gol importante, dimostrando determinazione e precisione nel finalizzare un’occasione. La rete di Della Morte è stata un momento decisivo, mettendo il Vicenza in una posizione di vantaggio nel punteggio.

Adesso, il Pro Sesto sarà chiamato a reagire nel secondo tempo per cercare di pareggiare la partita. Gli appassionati, ansiosi di vedere come si evolverà la partita, possono aspettarsi una seconda metà di gioco altrettanto intensa. Entrambe le squadre avranno l’opportunità di plasmare il destino dell’incontro, e la speranza è che la competizione continui a offrire momenti emozionanti e sorprendenti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VICENZA PRO SESTO (RISULTATO LIVE 0-0): CHE INIZIO

Nei primi venticinque minuti della diretta tra Vicenza e Pro Sesto, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0. Tuttavia, un momento di rilievo è stato l’occasione di Greco del Vicenza su calcio di punizione. L’occasione di Greco da calcio di punizione ha rappresentato una possibilità significativa per sbloccare il punteggio a favore del Vicenza.

Questi momenti, specialmente nelle situazioni di palla ferma, possono spesso influenzare il corso del gioco. Gli appassionati sono ora in attesa di vedere come si svilupperà il resto della partita e se ci saranno ulteriori occasioni da entrambe le squadre. La capacità di capitalizzare su situazioni come quella di Greco potrebbe essere fondamentale nel determinare l’esito finale della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VICENZA PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Vicenza Pro Sesto vede affrontarsi l’una contro l’altra due squadre che si trovano rispettivamente all’ottavo e sedicesimo posto in classifica. Partendo dai padroni di casa si nota un pizzico di delusione per la stagione iniziata ormai 14 giornate fa. I punti raccolti sono 22 in 14 partite con 18 gol realizzati e 11 subiti. La fase difensiva rappresenta il punto di forza dei biancorossi risultando essere la seconda migliore del campionato alla pari della capolista Mantova. In zona marcatori il miglior cannoniere risulta essere Franco Ferrari con quattro reti. Tuttavia, il gol all’attaccante manca dal 30 settembre.

Ospiti che in classifica si affacciano al sedicesimo posto. I punti raccolti sono 15 mentre i gol realizzati 13 e subiti 16. La classifica spaventa la formazione ospite, ritrovandosi invischiata nella lotta per la salvezza. I punti che li separano dal quindicesimo posto, che rappresentano la salvezza sono distanti solamente di una posizione. Ottenere dei punti oggi potrebbe significare allontanarsi sempre di più dalla zona più calda della classifica. (Marco Genduso)

VICENZA PRO SESTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vicenza Pro Sesto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Vicenza Pro Sesto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

ATTESA AL ROMEO MENTI

La diretta Vicenza Pro Sesto, in programma sabato 25 novembre alle ore 20:45, racconta della 15esima giornata di Serie C Girone A. I biancorossi hanno interrotto la propria striscia di tre successi di fila tra campionato e coppa perdendo in casa del Legnago per 1-0. In precedenza erano arrivate le vittorie da sei punti contro Arzignano e Pro Patria più quella in Coppa Italia Serie C sempre contro la Pro Patria.

I lombardi invece hanno vinto contro l’Albinoleffe nell’ultimo turno di campionato, allungando così a quattro risultati utili consecutivi dopo i pareggi con Giana Erminio, Renate e Triestina. L’ultimo successo dei biancoblu risaliva addirittura al 29 settembre quando con l’Alessandria finì 2-0. La Pro Sesto è sedicesima in classifica a 15 punti, sette in meno del Vicenza che al momento si trova in ottava posizione a pari punti con Pro Vercelli e Trento.

VICENZA PRO SESTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Vicenza Pro Sesto vedono i padroni di casa col 3-4-1-2. In porta Confente, retroguardia a tre composta da Ierardi, Golemic e Sandon. Gli esterni saranno De Col e Costa mentre a centrocampo troveremo Tronchin con Ronaldo. Scarsella sarà designato come trequartista alle spalle di Della Morte e Pellegrini.

La risposta della Pro Sesto si svilupperà col medesimo modulo. Tra i pali Botti, difesa con Toninel, Marianucci e Giorgeschi. Nella zona nevralgica del campo spazio a Gattoni e Bussaglia con Petrungaro e Maurizii ai lati. In attacco Sala e Bruschi con Sereni da “dieci”.

VICENZA PRO SESTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Vicenza Pro Sesto danno per favorita la squadra di casa a 1.52. Secondo William Hill, il segno X relativo al pareggio è dato a 3.40 mentre il 2 fisso a 6.50.

Ci si aspetta più una partita da Under 2.5 rispetto a Over poiché troviamo rispettivamente a 2.20 il primo e 1.62 il secondo. Differenze anche tra Gol e No Gol, 2.15 e 1.57.











