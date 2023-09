Video/ Alessandria Pro Sesto (0-2) gol e highlights: crisi nera per i grigi (Serie C, 29 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA PRO SESTO: LA CRONACA

Anche se siamo solamente alla sesta giornata della regular season, quella tra Alessandria e Pro Sesto è stata una sfida molto tesa, delicata, che alla fine ha visto la formazione allenata da Parravicini prevalere al Moccagatta per 2 a 0. Una sconfitta pesantissima per i padroni di casa, in quanto si tratta del quinto KO in sole sei gare. Questo dato diventa ancor più preoccupante se si considera che è la seconda battuta d’arresto consecutiva sotto la guida del nuovo allenatore, Zaza, che ha preso il posto di Fortin. Circolano già delle voci sul suo possibile esonero a pochi giorni dal suo insediamento, dato il momento di crisi nera che sta attraversando il fanalino di coda del girone A di Serie C.

La sfortuna si è mostrata particolarmente avversa all’Alessandria quando, verso la fine del primo tempo, un tiro di Barranca, attaccante ospite, viene deviato da Rota che sfortunatamente trae in inganno Liverani, scavalcato dalla traiettoria del pallone che termina in rete. I biancocelesti trovano il vantaggio in maniera rocambolesca. Nella ripresa i padroni di casa cercano a tutti i costi il gol del pareggio e in effetti lo trovano pure con Sepe, l’azione è però viziata da un fallo in attacco commesso da Anatriello che induce l’arbitro ad annullarlo. Nonostante la frustrazione, gli uomini di Zaza non si danno per vinti e continuano a pressare, Del Frate fa buona guardia uscendo coraggiosamente dai pali, a rimetterci però è un suo compagno Marianucci, che se la cava con una gran botta che non gli impedisce di proseguire il match.

Nel tentativo di ribaltare il risultato, Zaza effettua una mossa disperata schierando ben quattro attaccanti contemporaneamente. L’Alessandria si rende nuovamente pericolosa su punizione con Nunzella che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Tuttavia le speranze di rimonta della formazione locale si spengono definitivamente quando Barranca, dopo aver vinto un contrasto con Giubilato, fa partire un sinistro micidiale che non lascia scampo a Liverani. La Pro Sesto mette i tre punti in cassaforte a un quarto d’ora dal novantesimo, limitandosi a gestire il doppio vantaggio fino al triplice fischio.

VIDEO ALESSANDRIA PRO SESTO 0-2, IL TABELLINO

ALESSANDRIA-PRO SESTO 0-2 (0-1)

ALESSANDRIA (4-4-2): Liverani; Ciancio, Rota, Giubilato (81’ Ercolani), Rossi; Mastalli, Sepe (71’ Pellegrini), Nichetti, Nunzella (71’ Pagliuca); Manneh (46’ Gazoul), Anatriello (81’ Ghiozzi). All. Vitantonio Zaza.

PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Mapelli, Marianucci, Giorgeschi; Toninelli, Ferro, Sala, Maurizii; Florio (57’ Santarpia), Arras (70’ Petrelli), Barranca. All. Francesco Parravicini.

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni (Sez. di Prato).

AMMONITI: 16’ Giubilato (A), 24’ Florio (PSE), 39’ Rota (A), 64’ Ciancio (A), 79’ Sepe (A), 83’ Del Frate (PSE).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 44’ aut. Rota (PSE), 77’ Barranca (PSE).

