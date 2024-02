Diretta/ Vicenza Triestina (risultato 1-0) video streaming tv: problemi per Struna (Serie C 25 febbraio 2024)

DIRETTA VICENZA TRIESTINA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Vicenza e Triestina sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e la partita perde in brillantezza per quanto concerne le giocate offensive di entrambe le compagini. Gli ospiti guidati dal tecnico Bordin vivono inoltre qualche attimo di apprensione verso il 43′ a causa di un infortunio patito da Struna. Fino a questo momento il direttore di gara Eugenio Scarpa, proveniente dalla sezione di Collegno, ha ammonito rispettivamente Rolfini al 38′ da una parte, Celeghin, Moretti al 34′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VICENZA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Triestina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Triestina e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Vicenza e Triestina è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Vecchi cominciano bene la sfida prendendone presto in mano il controllo delle operazioni e riuscendo anche a passare in vantaggio subito al 12′ grazie alla rete messa a segno da Della Morte. Intanto l’arbitro ha già ammonito Celeghin al 14′ tra i calciatori della Triestina. Ecco le formazioni ufficiali: VICENZA (3-4-1-2) – Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Rolfini, Ferrari. Allenatore: Vecchi. TRIESTINA (3-5-2) – Matosevic; Malomo, Struma, Moretti; Pavlev, Celeghin, Vallocchia, Correia, Anzolin; Lescano, Minesso. Allenatore: Bordin. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VICENZA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: SI COMINCIA

Vicenza Triestina, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 16.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Sfida molto attesa, non solo perché si gioca il terzo posto, ma anche per altri motivi. Il Vicenza è in un momento d’oro, con quattro vittorie consecutive compresa l’ultima in casa del Renate. D’altra parte, i sostenitori della Triestina vogliono vedere una reazione dai giocatori e dalla società dopo il cambio di allenatore, e molti chiedono a gran voce il ritorno di Tesser.

I biancorossi, con il ritorno del capitano Golemic, cercheranno di superare la Triestina, anche se sembrava molto difficile solo tre settimane fa. Si prevede uno spettacolo non solo sul campo, con Bordin che probabilmente giocherà per mantenere il suo posto, traballante dopo il pesante 3-0 subito sul campo del Lumezzane, ma anche sugli spalti, dove ci si aspetta un Menti “caloroso” e pieno di passione.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Triestina, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. Risponderà la Triestina allenata da Roberto Bordin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Germano, Ciofani, Rizzo, Anzolin; Celeghin, Vallocchia; Redan, D’Urso, El Azrak; Lescano.

VICENZA TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











