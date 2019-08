Diretta video, Card. Bassetti al Meeting Rimini 2019/ Incontro col Presidente Cei

Le speranze del domani. È di questo che si parla nell’incontro “Non fatevi rubare i sogni, sono il futuro”, in programma oggi alle 11.30 al Meeting di Rimini (Sala Nera UnipolSai). I relatori che accompagneranno la platea in questo viaggio tra desideri e aspirazioni per l’avvenire sono il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dal 2017 della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), e Matteo Severgnini, direttore della “Luigi Giussani High School” in Kampala dal 2012, che si occuperà dell’introduzione dell’evento. Per Bassetti è la seconda volta al Meeting; c’era già stato nel 2014, quando aveva partecipato al convegno “Evangelii gaudium: le sfide. Dall’America Latina all’Italia”.

È membro della Congregazione per i Vescovi e del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, è diventato cardinale nel febbraio del 2014. Per Severgnini invece sarà la prima volta alla settimana riminese. Il giovane direttore ha fatto dell’educazione la propria missione e ha collaborato nel corso del tempo con diversi istituti internazionali. È sempre stato accanto ai giovani, infatti è stato presidente dell’associazione universitaria “Oltre il suono”, organizzazione culturale e musicale, e poi è stato fondatore dell’associazione “Centocanti”, volta alla divulgazione dell’opera di Dante Alighieri e della letteratura italiana. Qui sotto è disponibile la diretta streaming video dal consueto canale di YouTube del Meeting di Rimini, con l’inizio del dibattito dalle 11.30 in poi di questo secondo giorno di kermesse riminese.





