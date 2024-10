DIRETTA GENOA FIORENTINA, I ROSSOBLU HANNO BISOGNO DI PUNTI

La diretta Genoa Fiorentina è in programma alle ore 18:30 di giovedì 31 ottobre 2024 come gara d’apertura dei posticipi per la decima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Le due compagini si trovano molto distanti in classifica, rispettivamente in diciannovesima ed in quarta posizione, ma nessuna delle due ha intenzione di subire battute d’arresto. I rossoblu hanno in particolare bisogno di ritrovare il successo e migliorare così i soli sei punti ottenuti fino a questo momento ma i problemi per mister Gilardino non mancano ed in attacco potrebbe infatti scegliere di convocare anche l’ultimo acquisto Mario Balotelli.

DIRETTA/ Fiorentina Milan Primavera (risultato finale 1-3): il Diavolo batte la capolista! (28 ottobre 2024)

Appena tesserato, Balotelli non toglierà il posto al titolare Pinamonti ma potrebbe comunque partire dalla panchina ed essere inserito nel corso del secondo tempo. Mister Palladino può invece vivere più tranquillamente pensando a quanto prodotto dai suoi viola nelle scorse settimane ed un altro risultato utile potrebbe spingere lui ed i suoi a sognare in grande per il prosieguo della stagione. L’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione A.I.A. di Padova, è stato designato per dirigere questo incontro insieme con gli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Marcello Rossi di Biella. Il quarto uomo è Giuseppe Collu di Cagliari mentre al VAR ci sono Federico La Penna di Roma 1 e Lorenzo Maggioni di Lecco.

Video Fiorentina Roma (5-1)/ Gol e highlights: blackout giallorosso, è festa Viola. Palladino al quinto posto

DIRETTA GENOA FIORENTINA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Genoa Fiorentina, se non potrà recarsi direttamente al Ferraris, dovrà possedere un abbonamento valido a DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite della Serie A per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Ci si potrà dunque collegare a Dazn tramite il browser sul proprio pc o attraverso smart phone, tablet e smart tv con l’applicazione dedicata. Gli abbonati a Sky e a DAZN che hanno attivato l’opzione potranno inoltre vedere la sfida sintonizzando il televisore su Zona Dazn 214.

Diretta/ Fiorentina Roma (risultato finale 5-1): autogol sfortunato di Hummels (27 ottobre 2024)

GENOA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa per l’avvio della diretta Genoa Fiorentina cresce con il passare dei minuti e nel frattempo diamo uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori in relazione alle probabili formazioni che verranno schierate in campo. Detto che Balotelli potrebbe partire dalla panchina così da riuscire ad ottenere i primi minuti con la nuova maglia magari durante il secondo tempo, mister Gilardino dovrebbe comunque optare per il 4-4-2 in cui la coppia d’attacco sarà formata dal solito Pinamonti insieme con uno tra Ekhator e Thorsby. In porta ci sarà Leali con Sabelli, Vogliacco, Vasquez e Matturro in difesa ed a centrocampo Zanoli, Frendrup, Miretti e Martin.

Dal canto suo, mister Raffaele Palladino dovrebbe invece puntare su 4-3-2-1 come modulo per i suoi giocatori: tra i pali ecco dunque lo spagnolo De Gea che verrà schermato dalla retroguardia composta da Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens mentre in mediana spazio ad Adli, Richardson e Bove. A supporto dell’unica punta Moise Kean ecco infine Colpani e Beltran sulla trequarti.

GENOA FIORENTINA, LE QUOTE

Una chiave di lettura interessante per la diretta Genoa Fiorentina può essere fornita anche dalle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al pronostico dell’esito finale. La Fiorentina, secondo Snai, parte nettamente favorita alla vigilia per strappare i tre punti con il 2 quotato infatti ad appena 1.80 mentre il Genoa ha ben poche speranze di uscire vincitore da questa sfida se si pensa che l’1 è invece pagato a 4.50. Interessante ma sempre poco probabile il pareggio, fissato a 3.70, e della stessa opinione sembrano essere pure Betflag e Goldbet che pagano però l’1 a 4.55 e l’x a 3.60.