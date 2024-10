DIRETTA FIORENTINA MILAN PRIMAVERA, TOSCANI FAVORITI

Due squadre reduci da periodi di forma completamente diversi. La diretta Fiorentina Milan Primavera potrebbe sia far proseguire il periodo positivo dei viola sia rilanciare i rossoneri in questo incontro in programma lunedì 28 ottobre alle ore 18:00. I toscani sono reduci infatti da tre vittorie consecutive che hanno rilanciato le ambizioni in classifica. I successi contro Roma, Juventus e Sampdoria per un totale di 9 gol fatti e 3 subiti testimoniano come la Fiorentina meriti il primo posto.

Video Fiorentina Roma (5-1)/ Gol e highlights: blackout giallorosso, è festa Viola. Palladino al quinto posto

Il Milan invece sta vivendo un momento difficile, nato paradossalmente dopo aver vinto il derby. A differenza del solito effetto positivo post stracittadina, i rossoneri hanno collezionato un pareggio con il Cesena terzultimo e due sconfitte con Bologna e Cremonese. Dunque una bella sfida questa diretta Fiorentina Milan Primavera; aspettando che il posticipo di campionato prenda il via, proviamo a fare un punto sui suoi temi principali partendo dalle probabili formazioni.

Diretta/ Fiorentina Roma (risultato finale 5-1): autogol sfortunato di Hummels (27 ottobre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA TV FIORENTINA MILAN PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Quando si tratta di campionato Primavera, non ci sono dubbi su dove sintonizzarsi. La diretta Fiorentina Milan Primavera sarà infatti trasmessa su Sportitalia, da anni canale di riferimento della categoria e che naturalmente è disponibile in chiaro per tutti, precisamente al numero 60 del digitale terrestre. Se per qualsiasi motivo preferite vedere la partita in diretta streaming video, dovrete scaricare l’app o collegarvi al sito web sempre di Sportitalia per accedere alla diretta Fiorentina Milan Primavera.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

Andiamo ora a vedere quali sono le probabili formazioni Fiorentina Milan Primavera, cui manca davvero poco. Partiamo dai toscani che si disporranno secondo il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Leonardelli, protetto da Trapani, Kouadio, Sadotti e Romani. In mediana Harder e Keita con Presta, Rubino e Caprini dietro a Braschi.

Probabili formazioni Fiorentina Roma/ Quote: il dubbio Kean! (Serie A, oggi 27 ottobre 2024)

I rossoneri nelle probabili formazioni Fiorentina Milan Primavera risponderanno con l’assetto tattico schierato con il consueto 4-3-3. In porta Pittarella, la retroguardia sarà composta da Bakoune, Paloschi, Dutu e Grilli. Le mezzali saranno Stalmasch e Comotto con Sala in cabina di regia. Davanti Bonomi, Scotti e Ibrahimovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FIORENTINA MILAN PRIMAVERA

In conclusione diamo uno sguardo alle quote per le scommesse Fiorentina Milan Primavera. La squadra favorita secondo i bookamakers è la viola a 2.30 contro i 2.70 in per i rossoneri. Il segno X del pareggio è quotato 3.50.

Per il capitolo reti, almeno tre gol nell’incontro sono dati a 1.65 mentre l’Under 2.5 è a 2.10. Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.53 e 2.25.