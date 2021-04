Diretta Villarreal Arsenal/ Streaming video tv: semifinale intrigante (Europa League)

DIRETTA VILLARREAL ARSENAL: UNA SEMIFINALE INCERTA

Villarreal Arsenal sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias e, alle ore 21:00 di giovedì 29 aprile, rappresenta la semifinale di andata di Europa League 2020-2021. C’è tanta storia in un incrocio che, almeno a prima vista, sembra equilibrato: intanto quella famosa semifinale di Champions League ormai risalente a 15 anni fa, ma anche un grande ex come Unai Emery che questa competizione l’ha vinta tre volte di fila con il Siviglia, per poi raggiungervi la finale da allenatore dell’Arsenal.

Parlando di attualità, i Gunners stanno provando a risalire la corrente, il progetto di Mikel Arteta sta funzionando in Europa ma certo manca ancora molto per tornare la potenza di un tempo; il Villarreal invece va a fasi alterne ma in questa competizione ha sempre fatto bene, e anche oggi potrebbe rappresentare una bella mina vagante. Aspettando dunque che la diretta di Villarreal Arsenal prenda il via, proviamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere schierate al La Ceramica, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VILLARREAL ARSENAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Arsenal sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché la semifinale sarà trasmessa soltanto da questa emittente. Di conseguenza, i clienti potranno accedere al decoder di Sky per le immagini del match, oppure usufruire del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ARSENAL

Nessuna sorpresa da parte di Unai Emery: nel suo 4-3-3 per Villarreal Arsenal dovremmo vedere tutti i titolari che hanno già giocato i quarti. Dunque ecco Asenjo tra i pali, con l’ex Napoli Raul Albiol e Pau Torres centrali di una difesa che verrà completata dai terzini Foyth e Pedraza. A centrocampo comanda di fatto Dani Parejo, ma in posizione centrale dovrebbe essere schierato Capoue con Trigueros che sarà l’altra mezzala; Paco Alcacer il punto di riferimento in attacco, quest’anno il bomber è Gerard Moreno che parte largo a sinistra con Chukwueze sull’altro versante. Modulo 4-2-3-1 per Arteta, più offensivo se Aubameyang (che ha contratto la malaria di recente) sarà impiegato come esterno sinistro sulla trequarti; in alternativa spazio a Saka che con il gabonese in campo farebbe il terzino, con Bellerin dall’altra parte e due centrali in Holding e David Luiz a protezione di Leno. Mediana classica con la qualità di Dani Ceballos e la quantità di Granit Xhaka; Pépé e Smith Rowe, sempre titolare in Europa League, agiranno alle spalle del centravanti Lacazette.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Villarreal Arsenal abbiamo a disposizione le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, per cui andiamo subito a vedere cosa ci dicono. La squadra favorita è quella di casa, con un valore di 2,55 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 2,80 volte quanto avrete messo sul piatto.



