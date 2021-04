Video/ Villarreal Dinamo Zagabria (2-1) gol e highlights: Chukwueze colpisce due pali

Nella gara di ritorno il Villarreal legittima la qualificazione in semifinale battendo la Dinamo Zagabria per 2-1 dopo l’1 a 0 dell’andata in Croazia: risultato che forse non rispecchia il divario tecnico tra le due squadre, nell’arco dei 180 minuti quella di Unai Emery ha dimostrato di essere nettamente superiore e all’Estadio de la Ceramica avrebbe meritato di vincere con uno scarto decisamente più ampio. Di sicuro la sfortuna si è accanita nei confronti di Chukwueze, attaccante nigeriano che ha fatto il diavolo a quattro in campo colpendo ben due pali – uno per tempo – e confezionando l’assist per Paco Alcacer (sesto gol in questa edizione di Europa League per lui), gol convalidato dal VAR dopo aver verificato la posizione del numero 11 tenuto in gioco – per un pelo – da Gvardiol. Prima dell’intervallo ci pensa Gerard Moreno a mettere al sicuro il passaggio del turno, raggiungendo inoltre il suo compagno di reparto nella classifica dei marcatori. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti riusciranno se non altro ad accorciare le distanze con Orsic che batte Rulli dopo aver chiuso nel migliore dei modi il triangolo con Petkovic. Ma per bucare altre due volte la retroguardia dei sottomarini gialli servirebbe un miracolo che però non arriva, e così il Villarreal fa un altro passo avanti nel tabellone, il prossimo nemico di fine livello sarà l’Arsenal. E qui Emery cercherà in tutte le maniere di togliersi una bella soddisfazione contro il club che lo ha scaricato non più tardi di 18 mesi fa.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: ecco le quattro semifinaliste

VIDEO VILLARREAL-DINAMO ZAGABRIA 2-1, IL TABELLINO

VILLARREAL-DINAMO ZAGABRIA 2-1 (2-0)

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (90’ Alberto Moreno); Trigueros (63’ Moi Gomez), Capoue, Parejo (84’ Coquelin); Gerard Moreno, Paco Alcacer (90’ Baena), Chukwueze (90’ Rubén Pena). All. Unai Emery.

Diretta/ Manchester United Granada (risultato finale 2-0): autogol di Vallejo al 90'

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Ristovski (62’ Stojanovic), Lauritsen, Théophile-Catherine (82’ Peric), Gvardiol; Jakic, Ademi (82’ Misic); Ivanusec (76’ Atiemwen), Majer (62’ Franjic), Orsic; Petkovic. All. Damir Krznar.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).

AMMONITI: 40’ Jakic (DZ), 60’ Trigueros (V).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 38’ Paco Alcacer (V), 43’ Gerard Moreno (V), 74’ Orsic (DZ).

