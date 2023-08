DIRETTA/ Villarreal Barcellona video streaming tv: precedenti, un ko blaugrana in 30 anni (27 agosto 2023)

DIRETTA VILLARREAL BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Manca poco alla diretta di Villarreal Barcellona, quindi possiamo studiare alcuni dati che riguardano i precedenti di questa partita che è un classico nella Liga. Il Submarino Amarillo ha battuto i blaugrana per l’ultima volta nel maggio 2022: ultima giornata di campionato, titolo già sfumato per il Barcellona che si era fatto sorprendere al Camp Nou dai gol di Alfonso Pedraza e Moi Gomez. Nelle ultime dieci i catalani hanno comunque dominato, vincendo in ben otto occasioni; l’ultima al La Ceramica è del febbraio scorso, un 1-0 (dopo il 3-0 interno) che aveva portato la firma decisiva di Pedri, a segno al 18’ minuto.

Un Barcellona che dunque ha precedenti a favore nei confronti del Villarreal, che aspetta da parecchio tempo di prendersi una vittoria interna. Il quadro è incredibile: quel 2-0 di cui sopra resta l’unica affermazione del Submarino Amarillo nelle ultime 30 partite, per trovare una vittoria casalinga del Villarreal dobbiamo tornare all’ottobre 2007 e cioè la stagione precedente all’avvento di Pep Guardiola come allenatore. Era Frank Rijkaard a guidare il Barcellona: tutti i gol erano stati segnati nel primo tempo, con Santi Cazorla e la doppietta di Marcos Senna (due rigori) a fare meglio della rete di Bojan Krkic. (agg. di Claudio Franceschini)

VILLARREAL BARCELLONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DELLA LIGA

La diretta tv di Villarreal Barcellona sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match della Liga spagnola sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Villarreal Barcellona arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali delle società spagnole.

VILLARREAL BARCELLONA: TERZA GIORNATA DI LIGA

Villarreal Barcellona, in diretta domenica 27 agosto 2023 alle ore 17.30 presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal, sarà una sfida valida per la terza giornata della Liga spagnola. Il Villarreal ha inaugurato la nuova stagione con l’intento di riconquistare un posto di rilievo nella lotta ai vertici del calcio spagnolo. Nella stagione precedente, gli spagnoli si erano classificati al quinto posto in Liga, totalizzando 64 punti. Alla guida della squadra è stato confermato Setien. L’avvio stagionale è stato caratterizzato da alti e bassi, con una raccolta di 3 punti nelle prime due giornate di campionato. Nell’ultimo match disputato, il Villarreal è riuscito a ottenere una vittoria di misura per 1-0 in casa del Maiorca.

Il Barcellona, dal canto suo, ha varcato la soglia della nuova stagione con la ferma volontà di difendere il titolo di campione di Spagna, conquistato grazie al dominio nel campionato precedente. I blaugrana ambiscono anche a una migliore performance in Champions League, al fine di superare il passo a gironi, che li ha visti eliminati nell’edizione passata. Il timone della squadra sarà ancora saldamente nelle mani di Xavi. L’inizio del campionato ha mostrato alti e bassi, con la conquista di 4 punti in due partite giocate. Nell’ultimo incontro, il Barcellona è riuscito a ottenere un successo casalingo per 2-0 contro il Cadice.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL BARCELLONA

Le probabili formazioni della diretta Villarreal Barcellona, match che andrà in scena all’Estadio de la Ceramica di Villarreal. Per il Villarreal, Quique Setien schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Jorgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Baena, Parejo, Terrats; Moreno, Sorloth, Pino. Risponderà il Barcellona allenato da Xavi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Martinez, Alonso; Gundogan, De Jong, Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Fati.

VILLARREAL BARCELLONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Villarreal Barcellona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Liga spagnola. La vittoria del Celta Vigo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











