DIRETTA/ Virtus Bologna Alba Berlino video streaming tv: 2-0 Segafredo nei precedenti (oggi 18 ottobre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ALBA BERLINO: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Alba Berlino, possiamo osservare che questa è solamente la seconda stagione nella quale i bolognesi e i tedeschi si affrontano in Eurolega. Vi sono di conseguenza solamente due precedenti, che però sono freschissimi e significativi, naturalmente perché risalgono alla passata edizione: i ricordi sono splendidi per la Virtus Bologna, che ha vinto entrambi gli incontri e di conseguenza questa sera punterà al tris.

Il precedente casalingo risale al 14 dicembre 2022, quando la Virtus Bologna ospitò nel capoluogo emiliano l’Alba Berlino e ottenne un bel successo per 85-76, con Kyle Weems in particolare evidenza; ancora migliore tuttavia fu la prestazione nella capitale tedesca al ritorno, perché il 9 marzo di quest’anno la Virtus Bologna si impose per 74-96 sul campo dell’Alba Berlino, con lo stesso Weems e Milos Teodosic sugli scudi. Questa sera arriverà il tris di vittorie per la Virtus contro questo avversario? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ALBA BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Alba Berlino sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta dunque sarà Sky Sport a fornire le grandi sfide di Eurolega. Di conseguenza gli abbonati potranno seguire Virtus Bologna Alba Berlino anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che su euroleaguebasketball.com/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA ALBA BERLINO: V NERE PER CONCEDERE IL BIS!

Virtus Bologna Alba Berlino, in diretta naturalmente dal PalaDozza del capoluogo emiliano con palla a due alle ore 20.30, si gioca questa sera, mercoledì 18 ottobre 2023, per la terza giornata della lunghissima avventura che si chiama stagione regolare della Eurolega di basket, edizione 2023-2024. Partita di grande significato, come naturalmente sempre succede nella massima manifestazione europea di pallacanestro, è da segnalare inoltre che apre la prima settimana in cui l’Eurolega prevede quest’anno un doppio turno consecutivo, con tutto ciò che ne consegue.

La curiosità verso la diretta di Virtus Bologna Alba Berlino è naturalmente accresciuta dal fatto che settimana scorsa gli emiliani abbiano ottenuto una meravigliosa vittoria sul campo del Monaco, con il punteggio di 59-83 che ben descrive una partita nella quale la Virtus Bologna è stata praticamente perfetta. Adesso però sarebbe naturalmente prezioso dare continuità a questa bella prima vittoria, a maggior ragione perché a Bologna arriva l’Alba Berlino che finora ha raccolto due sconfitte su altrettante partite giocate, quindi il calendario potrebbe dare una mano. Siamo molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Virtus Bologna Alba Berlino…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA ALBA BERLINO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Alba Berlino, abbiamo quindi sinteticamente presentato la situazione dopo le prime due giornate di Eurolega, per quanto sia ancora una base troppo ristretta per giudicare il lavoro del nuovo allenatore Luca Banchi, che è arrivato alla Virtus Bologna sulla scia del meraviglioso Mondiale vissuto alla guida della Lettonia. A proposito dei Paesi baltici, il debutto in Eurolega è stato amaro a causa di una sconfitta casalinga contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, ma poi è arrivato il riscatto con la serata perfetta nel Principato di Monaco: adesso sarebbe naturalmente prezioso cominciare a vincere anche in casa.

La prestazione contro Monaco naturalmente fa ben sperare, perché è stata praticamente perfetta sia in difesa sia in attacco, ripeterla sarebbe una seria ipoteca per la vittoria contro l’Alba Berlino, che finora ha sempre perso. Alla prima giornata ecco la sconfitta nel derby tedesco sul campo del Bayern Monaco, poi è arrivato anche il ko casalingo contro il Baskonia Vitoria, di conseguenza la squadra che ha Gabriele Procida e Matteo Spagnolo nel proprio roster avrebbe bisogno di invertire immediatamente la tendenza. Che cosa ci dirà stasera la diretta di Virtus Bologna Alba Berlino?











