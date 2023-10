DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: i precedenti sono amari (Eurolega 13 ottobre 2023)

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Monaco Virtus Bologna sono ovviamente soltanto due: l’epoca gloriosa delle V nere in Eurolega non ha mai riguardato la squadra del Principato, che si è poi affacciata al grande basket continentale proprio nel momento in cui anche la Segafredo è tornata grande. Entrambe le squadre tra l’altro sono arrivate in Eurolega vincendo la Eurocup, consecutivamente – prima il Monaco – e l’anno scorso si sono sfidate nelle due partite di regular season che sono state vinte entrambe dai francesi. Due successi netti: alla Segafredo Arena è finita 66-83, alla Salle Gaston Medecin 81-68 e dunque scarto medio di 15 punti.

Volendo ricordare il match di metà marzo, giocato sul parquet di questa sera, la Virtus Bologna aveva iniziato meglio ma poi aveva sempre inseguito; Elie Okobo aveva infilato 21 punti, Jordan Loyd ne aveva messi 15 e Donatas Motiejunas aveva contribuito con 12, il grande rammarico per la Virtus Bologna era stato quello di aver perso contro un Monaco privo di Mike James. Per le V nere c’erano stati 14 punti di Jordan Mickey e 12 di Awudu Abass, mentre Milos Teodosic aveva chiuso con 10 punti e 8 assist ma anche un pessimo 2/7 dall’arco, un recupero e tre palle perse. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monaco Virtus Bologna sarà affidata alla televisione satellitare: bisogna infatti ricordare che anche quest’anno alcune partite di Eurolega, e tutte quelle delle squadre italiane, sono appannaggio di Sky Sport che dunque le mette a disposizione dei suoi abbonati, che le possono seguire anche in diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.euroleaguebasketball.net/euroleague fornisce poi le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRASFERTA OSTICA!

Monaco Virtus Bologna sarà in diretta dalla Salle Gaston Medecin, alle ore 19:00 di venerdì 13 ottobre: la partita si gioca per la seconda giornata di basket Eurolega 2023-2024, ed è una trasferta davvero ostica per le V nere che tra l’altro devono anche riscattare il ko subito all’esordio, quando hanno perso in casa contro lo Zalgiris. Viene da una sconfitta anche il Monaco, che ha perso contro il Valencia; dunque avremo un match tra due candidate ai playoff che hanno bisogno di rialzare la testa, e che sanno bene come lasciare altri punti per strada, per quanto sia ancora ottobre, possa essere deleterio.

Nel frattempo la Virtus Bologna ha dato un segnale in campionato, dominando e demolendo Varese; in Serie A1 la squadra di Luca Banchi viaggia a vele spiegate, in Eurolega la storia può essere molto diversa e allora bisognerà vedere quale sarà la reazione nella diretta di Monaco Virtus Bologna, che al netto del risultato importante dovrà anche fornire qualche indicazione sullo stato di salute della Segafredo. Aspettando che arrivi la palla a due, proviamo adesso a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dall’imminente match qui alla Salle Gaston Medecin.

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel parlare ancora della diretta di Monaco Virtus Bologna dobbiamo dire che la squadra del Principato sarà ancora senza Kemba Walker: il grande acquisto estivo non ha giocato settimana scorsa contro il Valencia e non lo farà nemmeno contro la Virtus Bologna, anche se il suo esordio parrebbe essere vicino. Certo per la VIrtus Bologna è un problema in meno da affrontare, ma resta il fatto che il roster del Monaco è di grande qualità e non a caso l’anno scorso ha raggiunto la Final Four di Eurolega chiudendo poi al terzo posto: la conferma di Mike James è già importantissima ma poi c’è stata anche quella di John Brown III e Donatas Motiejunas.

A loro, bisognerebbe aggiungere l’arrivo di Mam Jaiteh: lo abbiamo visto proprio con la canotta delle V nere e dunque sappiamo di cosa è capace anche in ambito internazionale, anche per lui però bisognerà valutare la condizione perché contro il Valencia è rimasto in panchina per 40 minuti. Sia come sia, lo abbiamo già detto, la diretta di Monaco Virtus Bologna è davvero tosta per la squadra di Luca Banchi, che sa di affrontare una potenziale candidata alla Final Four anche perché ancora più consapevole dei suoi mezzi; tuttavia, la Segafredo ha le armi per sbancare la Salle Gaston Medecin.











