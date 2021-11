DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: l’impatto di Isaia Cordinier

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: L’ULTIMO ARRIVATO

Forse è azzardato definirlo il nuovo arrivato – Brescia Virtus Bologna sarà la quinta partita in Serie A1 per lui – ma Isaia Cordinier è comunque l’ultimo giocatore messo a roster dalla Segafredo, firmato già all’inizio di ottobre ma che poi ha dovuto aspettare due settimane per fare il suo esordio. Ha recentemente dichiarato di avere la NBA come punto di arrivo, ma anche che per il momento è totalmente concentrato sulla Virtus Bologna: le ultime due stagioni le ha giocate a Nanterre dove ha garantito 13,0 punti di media, cifre che si sono leggermente ridimensionate con le V nere dove però ha un ruolo diverso.

Oggi Cordinier viaggia a una media di 20,5 minuti sul parquet, durante i quali segna 9,0 punti tirando con il 30% dall’arco (è però un giocatore che, lo dicono le cifre, attacca il canestro utilizzando la soluzione dalla distanza una volta ogni tre possessi, più o meno). Una buona presenza a rimbalzo (4,8) e un recupero a partita: sicuramente un giocatore prezioso nelle rotazioni di Sergio Scariolo, considerando che ovviamente l’impegno in Eurocup toglie energie ai titolari e che dunque c’è bisogno di un roster allargato per far fronte al doppio appuntamento. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Virtus Bologna non è una di quelle che per questa 8^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery Plus: sarà qui dunque che avremo la diretta streaming video (riservata agli abbonati) mentre sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: SCARIOLO PER LA CONTINUITÀ

Brescia Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Nicolini e Marco Vita, va in scena alle ore 16:00 di domenica 14 novembre presso il PalaLeonessa: è la 8^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022 e segna il ritorno a casa di Sergio Scariolo, che è originario di Brescia e alla Germani dovrà chiedere strada per trovare la giusta continuità in campionato, dopo aver ritrovato la vittoria contro Pesaro e con la necessità di riscattare due inattese battute d’arresto che rischiano di allontanare Brindisi e soprattutto Milano in classifica.

Brescia invece, dopo aver aperto malissimo la sua stagione, ha improvvisamente ritrovato ritmo e risultati ed è così uscita dal guado di fondo classifica; nell’ultimo turno però ha perso in casa di Trento e dunque ha bisogno di riprendersi immediatamente, battere i campioni d’Italia sarebbe un ottimo colpo per la fiducia e allora vedremo se sarà così nella diretta di Brescia Virtus Bologna, che inizia tra poche ore e che possiamo anticipare provando a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco Brescia Virtus Bologna: la Segafredo è partita quest’anno con il compito di difendere lo scudetto e ha aperto con la Supercoppa in bacheca, ma poi in campionato ha incredibilmente perso sul campo delle due neopromosse. Poco male verrebbe da dire, perché l’anno scorso il tricolore era arrivato dalla terza posizione in regular season; chiaro però che, anche a livello emotivo, Scariolo vuole impedire che Milano prenda troppo il largo e poi sta giocando una partita doppia, dovendo onorare quella Eurocup che potrebbe portare al grande ritorno in Eurolega.

Dunque una partita da non perdere per la Virtus, che sta anche facendo addizioni al roster complicando il processo di amalgama; dal canto suo anche Brescia è una squadra nuova, ha già trovato risposte importanti da alcuni singoli che si sono affermati come grandi trascinatori (naturalmente Amedeo Della Valle e Nazareth Mitrou-Long) ma adesso vuole provare a crescere come roster complessivo, sapendo che un posto nei playoff è possibile ma solo se si riuscirà a trovare la continuità nei risultati lungo il percorso.



