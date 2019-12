Diretta Virtus Bologna Cantù/ Streaming video tv: continua la striscia? (basket A1)

Virtus Bologna Cantù, partita diretta dagli arbitri Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Marco Vita, chiude il programma dell’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: le due squadre giocano alle ore 20:30 di domenica 1 dicembre al PalaDozza. La Segafredo arriva dal turno di riposo che, ovviamente, ha lasciato inalterato il suo dominio in campionato: confermati i 6 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, Sasha Djordjevic punta adesso ad allungare una striscia di vittorie che era stata preservata con l’incredibile successo di Trieste all’overtime. L’Acqua San Bernardo dà la sensazione di doversi prima salvare e poi poter guardare alla qualificazione ai playoff, della quale è sempre andata in corsa nelle ultime stagioni: domenica scorsa ha perso in volata contro l’altra squadra di Bologna, cadendo al PalaBancoDesio. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Cantù, una delle partite più attese di questa giornata di campionvirtusato e della quale possiamo ora presentare i temi principali mentre ne aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Cantù non è una di quelle che sono trasmesse sui canali del nostro Paese per questo turno di campionato. L’alternativa comunque è sempre la stessa, ovvero quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite della Serie A1 di basket in diretta streaming video, e dunque visibili attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CANTU’: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Virtus Bologna Cantù non possiamo che ripetere quanto la Segafredo stia dominando il campionato: la società ha mantenuto le promesse presentando a Djordjevic un roster di assoluta qualità, con il grande colpo Milos Teodosic a infiammare ancor più la passione dei tifosi che affollano il PalaDozza. Per il momento ancora nessuna sconfitta, pur se a dire il vero va anche detto che Bologna deve ancora giocare il derby e affrontare Sassari e Milano; certo, non si può dire che senza queste partite la stagione della Virtus sia meno dominante ma possiamo anche sottolineare l’attesa delle cosiddette prove del nove, che ci diranno qualcosa in più sulle speranze di scudetto delle V nere. Dall’altra parte c’è una Cantù che ancora una volta ha dovuto lavorare a budget limitato, ma sembra potersi giocare l’ottavo posto: da vedere se nel lungo periodo i brianzoli sapranno mantenere un livello costante, di sicuro la presenza di Cesare Pancotto in panchina può essere una garanzia da questo punto di vista ma il campionato è lungo e sarà difficile arrivare nella griglia degli spareggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA