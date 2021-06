Diretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video Rai: subito scudetto V nere? (basket)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: MATCH POINT SEGAFREDO

Virtus Bologna Milano, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Martolini e Denny Borgioni, si gioca alle ore 19:00 di venerdì 11 giugno: è gara-4 della finale scudetto di basket Serie A1 2020-2021, ed è il match point per la Segafredo che, avanti 3-0 nella serie, con un successo questa sera festeggerà il titolo. Uno scudetto che potrebbe arrivare senza perdere alcuna partita nei playoff, e sarebbe incredibile considerate almeno le ultime due avversarie affrontate; dal lato Olimpia è evidente la rassegnazione nelle parole di Ettore Messina, che di fatto ha replicato le dichiarazioni post-gara 2.

Milano è stanca: lo si è visto nei numeri, perché che una squadra del genere segni appena 58 punti in una partita è assolutamente incredibile, ma lo si è visto anche nell’atteggiamento in campo, del resto rispetto alle V nere l’Olimpia ha giocato molto di più e questo, se anche non può essere un alibi netto, fa comunque e inevitabilmente pendere la bilancia verso gli emiliani. Ora vedremo se nella diretta di Virtus Bologna Milano la Segafredo terminerà il lavoro in quattro partite, o se avremo un sussulto di orgoglio dei lombardi per riaprire in qualche modo una serie che appare comunque decisamente chiusa.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa su Rai Sport HD e Eurosport 2, come è stato per tutte le partite della finale scudetto: dunque doppio appuntamento, sul digitale terrestre in chiaro per tutti o anche sul decoder di Sky per i clienti. In assenza di un televisore potrete comunque rivolgervi ai servizi di diretta streaming video: su sito o app ufficiali di Rai Play senza costi aggiuntivi, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo dire che gara-3 di Virtus Bologna Milano abbia scoperchiato il vaso di Pandora: abbiamo visto un’Olimpia palesemente sulle gambe, e quando il fisico non accompagna le giocate anche l’aspetto mentale viene meno. Questo è stato il terzo episodio della finale scudetto, una partita che – a differenza delle due giocate al Forum – la Virtus Bologna ha dominato, lasciando solo le briciole ad un’avversaria che, pur con un roster più profondo e soluzioni diverse, sembra proprio non averne più. Adesso per Milano la montagna da scalare è altissima, e forse invalicabile: bisognerebbe vincere quattro gare consecutive, ma due di queste alla Segafredo Arena, contro una squadra in totale fiducia che vede ad un passo l’obiettivo di rivincere lo scudetto dopo 20 anni esatti. Vedremo quello che succederà: quando in campo c’è l’Olimpia possiamo chiaramente ipotizzare che la reazione arrivi, quantomeno per prolungare la serie, tornare ad Assago e provare a mettere qualche sassolino nell’ingranaggio della Virtus. La sensazione forte, ad ogni modo, è che la Segafredo abbia in mano lo scudetto: banale e ovvio dirlo trovandoci sul 3-0, ma anche per quello che l’ultima partita ci ha raccontato possiamo dire che sia così.



