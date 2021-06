Diretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video tv: Olimpia, spalle al muro! (gara-3)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: V NERE PER IL 3-0!

Virtus Bologna Milano sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Lorenzo Baldini e Mark Bartoli: alle ore 20:45 di mercoledì 9 giugno vivremo gara-3 della finale scudetto di basket Serie A1 2020-2021. La serie si sposta alla Segafredo Arena, con il risultato che non ti aspetti: le V nere sono infatti in vantaggio 2-0, avendo espugnato per due volte il Mediolanum Forum. È una seria ipoteca sul tricolore, anche se non è certamente finita: soprattutto per il fatto che, a differenza dei turni precedenti, la finale si gioca al meglio delle sette partite e dunque la Virtus deve ancora conquistare il match point.

In più l’Olimpia è squadra vera: sicuramente con qualche problema di condizione al momento (ci torneremo) ma sempre con un roster che sulla carta è superiore a quello di qualunque avversaria, e con giocatori che sanno come ribaltare una situazione del genere. Pure, chiaramente la Segafredo vola sulle ali dell’entusiasmo e ora è ovviamente favorita: vedremo come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Milano, aspettando la quale possiamo iniziare a fare qualche valutazione su quelli che saranno i temi principali della serata.

La diretta tv di Virtus Bologna Milano verrà trasmessa, come sempre, su Rai Sport + HD e Eurosport 2: nel primo caso ovviamente l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul digitale terrestre, nel secondo invece sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare. Doppia anche la possibilità di seguire gara-3 della finale scudetto in diretta streaming video: tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play, senza costi aggiuntivi, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Milano può dunque consegnarci il 3-0 a favore della Segafredo oppure riaprire i conti: all’Olimpia serve una vittoria esterna e le serve questa sera, perché poi andare a rimontare tre gare sarebbe un’impresa forse oltre la portata dei ragazzi di Ettore Messina, che peraltro sono reduci da una stagione lunghissima e sfiancante e solo pochi giorni fa erano a Colonia a giocare la Final Four di Eurolega. Sono fattori che hanno il loro peso, perché anche i campionissimi di Milano sono uomini che sentono la fatica, e le rotazioni allungate di Messina in questo senso aiutano il giusto; in più la Virtus Bologna ha saputo ritrovarsi quando contava, ai playoff non ha ancora perso e dunque bisogna anche dare il giusto merito alla squadra di Sasha Djordjevic, che ha approcciato la finale scudetto con un atteggiamento che poche volte si era visto nel corso della stagione, e mai nei match da dentro o fuori (Eurocup docet). Ora, sarà interessante scoprire se arriverà davvero il terzo punto con conseguente match point da giocarsi in casa, certamente per le V nere quella di stasera è un’occasione straordinaria da sfruttare nel migliore dei modi…



