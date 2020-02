Diretta Virtus Bologna Pesaro/ Streaming video tv: testa-coda in Emilia (basket A1)

Virtus Bologna Pesaro, partita diretta da Mark Bartoli, Denis Quarta e Marco Vita, è uno dei due anticipi nella 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020: al PalaDozza si gioca alle ore 20:45 di sabato 1 febbraio. La capolista cerca di mantenere il suo vantaggio su Sassari, aumentato con la vittoria ottenuta al Taliercio e la sconfitta interna del Banco di Sardegna; per le V nere inizia ora un calendario ricco di impegni perché in Eurocup bisognerà provare a raggiungere i quarti di finale e poi arriverà la Coppa Intercontinentale. La partita di questa sera è assolutamente da vincere, trattandosi del testa-coda del campionato: la Vuelle ha vinto una sola partita in questa stagione ma l’unica volta in cui ha festeggiato un successo lo ha fatto proprio su questo parquet, battendo poco tempo fa la Fortitudo Bologna. Oggi la storia rischia comunque di essere diversa per gli adriatici, ma per saperlo bisognerà aspettare il responso del campo; dunque vedremo come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Pesaro, aspettando la palla a due possiamo provare a valutare alcuni dei temi che sono legati a questa partita.

La diretta tv di Virtus Bologna Pesaro non è una di quelle che saranno trasmesse dai canali della nostra televisione per questa giornata di campionato; tuttavia resta come sempre valido l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che ancora una volta fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video ai suoi abbonati (il servizio è a pagamento). Ricordiamo anche la possibilità di consultare il sito ufficiale www.legabasket.it: qui troverete le informazioni utili sulle squadre, la classifica e il calendario del torneo e, ovviamente, tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

E’ come detto da non sbagliare questa Virtus Bologna Pesaro, ovviamente guardandola dal lato della capolista: la Segafredo infatti è troppo più forte di una Vuelle che ha penato fin dall’inizio della stagione e non ha mai trovato il ritmo giusto. Era sicuramente nelle previsioni della vigilia: il budget è quello che è e anzi negli ultimi anni la società ha fatto i salti mortali nel garantire sempre una squadra che potesse giocarsela sul campo, arrivando a conquistare più salvezze e mantenendo in ordine i conti. Adesso però le retrocessioni sono due, e una sola vittoria dopo le prime 20 giornate è francamente troppo poco per sperare in un miracolo; questo anche considerando il fatto che la Virtus sta giocando due partite alla settimana con il chiaro intento di vincere ogni competizione cui partecipa. Il punto è che la Segafredo è una corazzata, magari non ancora sui livelli della squadra che ha dominato la scena negli anni Novanta e ancora nei Duemila ma che ci va molto vicino; dunque al PalaDozza l’unico risultato che possiamo realisticamente aspettarci riguarda la vittoria della Segafredo di Djordjevic, ma vedremo quale sarà il verdetto del campo.



