DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: tabù per la V Nera (basket A1, 22 aprile 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: IL TABÙ

La diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia ci consegna come già detto il terzo incrocio stagionale tra queste due squadre: incredibilmente siamo 2-0 in favore della Unahotels, che peraltro ha anche vinto due partite abbastanza importanti. La prima, il 7 gennaio, aveva chiuso il girone di andata della Serie A1: al PalaBigi era finita 72-66, in virtù di quella sconfitta la Virtus Bologna si era dovuta accontentare del terzo posto nella griglia della Coppa Italia e, per l’appunto, questo piazzamento aveva generato l’incrocio con Reggio Emilia, che proprio grazie a quel successo aveva ottenuto il sesto posto.

Ricordiamo come è andata a Torino nel primo turno della Final Eight: una partita straordinaria di Langston Galloway e di tutta la Unahotels ha generato un 81-72 a favore della squadra di Dimitris Priftis, che contro ogni pronostico è volata in semifinale. Ora attenzione, perché la Virtus Bologna difficilmente uscirà dalla Top 3 di regular season ma c’è sempre una possibilità, nemmeno troppo peregrina, che Reggio Emilia scali in sesta posizione: avremmo in questo modo l’ennesimo incrocio nel primo turno dei playoff, la Segafredo potrebbe acquisire qualche certezza stasera ma un’altra sconfitta contro la Reggiana farebbe invece perdere parecchi punti fermi, anche per questo sarà molto interessante assistere a questa partita… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Virtus Bologna Reggio Emilia non potrà essere seguita sui canali della nostra televisione, perché sono altre le partite selezionate per la 28^ giornata di Serie A1: di conseguenza, l’unico modo che avrete per avere accesso al match in questione sarà quello di utilizzare la piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket in diretta streaming video e per la quale è necessario un abbonamento. Sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete invece tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Virtus Bologna Reggio Emilia, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Guido Giovannetti e Antonio Bartolomeo, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 22 aprile presso la Segafredo Arena: è la 28^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, terzo incrocio stagionale e, a proposito di questo, le V nere vanno a caccia di vendetta perché era stata la Unahotels a timbrare il grande colpo nella Final Eight di Coppa Italia, battendo la Virtus Bologna al primo turno e regalandosi una bellissima semifinale poi persa contro Napoli. Il contesto di oggi è diverso: la Segafredo lotta per vincere la regular season, Reggio Emilia è di fatto certa dei playoff e ora vuole blindare la sua quinta posizione.

C’è forse una bella occasione per la Reggiana, che certamente sa di andare a giocare contro una delle squadre migliori in Italia ma che è anche stanca, perché in pochi giorni ha dovuto giocare due partite decisive in Eurolega: i presupposti per il blitz della Unahotels ci sono tutti e attenzione, perché questo può essere un antipasto di playoff e la squadra di Dimitris Priftis prenderebbe ancor più fiducia avendo già battuto questa avversaria anche in campionato. Tra poco la diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia, che potrebbe diventare una bella saga stagionale…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: TOUR DE FORCE SEGAFREDO

Come già detto la diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia è la terza partita che la Segafredo affronta in sei giorni: il play in di Eurolega ha costretto i ragazzi di Luca Banchi, che aveva già denunciato il problema dei troppi impegni, a giocare prima contro l’Anadolu Efes e poi contro Baskonia, peraltro sempre in trasferta per aver chiuso al decimo posto la regular season. Se non altro la Lega ha disposto il posticipo di questa partita a lunedì sera, ma adesso la Virtus Bologna dovrà anche gestire l’eliminazione dall’Eurolega avvenuta venerdì sera, appunto per mano del Baskonia.

Reggio Emilia invece ha stupito: l’anno scorso salva all’ultimo respiro e con una rimonta francamente incredibile, dalla prima giornata del nuovo campionato con una nuova faccia tanto da andare a prendersi il sesto posto già al termine del girone di andata e poi eliminare appunto la Virtus Bologna in Coppa Italia. Arrivare a qualcosa di più di un primo turno playoff chiaramente sarà difficile, ma la Unahotels ci crede: intanto, è possibile l’incrocio con le V nere nei quarti di finale e in stagione siamo 2-0, la post season è un torneo del tutto diverso ma il biglietto da visita sarebbe parecchio interessante…











