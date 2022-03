Diretta Virtus Bologna Venezia/ Streaming video Rai: ad alta tensione! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: UN BIG MATCH!

Virtus Bologna Venezia, partita diretta dagli arbitri Attard, Bongiorni e Valzani, prende il via alle ore 20:45 di domenica 20 marzo ed è la sfida che chiude la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È un big match, anche se le due squadre stanno vivendo stagioni diverse; avversarie anche nel girone di Eurocup, hanno giocato il loro derby di ritorno in campo internazionale poco tempo fa e la Segafredo ha fatto due su due, imponendosi al Taliercio e operando il sorpasso in classifica dando una prova autoritaria e di superiorità.

DIRETTA/ Valencia Venezia (risultato finale 86-80): spagnoli vincono in rimonta!

La Reyer, che ha sfiorato il grande colpo a Valencia sempre in Eurocup, riparte in campionato dopo tre vittorie consecutive, che hanno trasformato una situazione che stava diventando complessa e molto pericolosa – la zona retrocessione era spaventosamente vicina – in una nuova corsa verso i playoff, anche se mai come quest’anno l’obiettivo potrebbe essere fallito. Aspettando quindi che la diretta di Virtus Bologna Venezia prenda il via, facciamo qualche valutazione approfondita su quelli che potrebbero essere i temi principali legati a questo interessante match che si gioca tra poche ore alla Segafredo Arena.

DIRETTA/ Virtus Bologna Olimpia Lubiana (risultato finale 74-86) Pullen 20 punti

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Venezia sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, dunque in chiaro per tutti con la possibilità di seguirla anche in mobilità tramite sito o app di Rai Play. Naturalmente sappiamo bene che da questa stagione il broadcaster ufficiale della Lega Basket è diventato Discovery Plus, e dunque sarà la piattaforma in questione a garantire tutti i match del turno in diretta streaming video, ovviamente riservata agli abbonati. Il portale ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, fornirà invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Fortitudo Bologna Virtus Bologna (risultato finale 82-85): derby mozzafiato!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Venezia ci presenta dunque una partita tra due squadre che l’anno scorso facevano parte delle quattro big: le altre ovviamente erano Milano e Sassari e infatti erano state loro che si erano qualificate per le semifinali di Supercoppa. Le cose sono rapidamente cambiate; non per la Segafredo che continua la sua marcia anche se in Eurocup ha qualche colpo a vuoto di più (mercoledì ha perso in casa contro l’Olimpia Lubiana) ma in campionato sta tenendo botta e può ampiamente giocarsi la vittoria della regular season.

La Reyer invece è calata, e lo ha dimostrato già a metà stagione quando non si è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia mancando il suo primo obiettivo. In Eurocup sta viaggiando bene e la qualificazione agli ottavi non dovrebbe sfuggire, ma naturalmente Walter De Raffaele vuole prendersi il pass per i playoff in Serie A1 e da questo punto di vista le tre vittorie consecutive hanno fatto ripartire Venezia, che prima di questa striscia era davvero in crisi. Le potenzialità del roster valgono anche una semifinale, ma nel frattempo è aumentata una concorrenza che in certi casi ha preso consapevolezza nei suoi mezzi: sarà una bella corsa e questa diretta di Virtus Bologna Venezia potrebbe rappresentarne una tappa importante…











© RIPRODUZIONE RISERVATA