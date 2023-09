DIRETTA/ Virtus Entella Arezzo (risultato 0-0) streaming video tv: in campo! (Serie C 23 settembre 2023)

DIRETTA VIRTUS ENTELLA AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Virtus Entella Arezzo pone di fronte due formazioni che si sono affrontate solamente in due circostanze. Era la stagione 2018-2019 e nella nell’Arezzo vestiva la maglia numero 9 l’attuale capitano e bomber del Palermo Matteo Brunori, a segno sia all’andata che nella gara di ritorno. Gara di andata terminata con il risultato di 2-2. Per l’Arezzo reti realizzate da Matteo Brunori e Fabio Foglia; per i biancazzurri gol per il centrocampista Mirko Eramo con una pregevole doppietta.

La gara di ritorno ebbe un vincitore netto. Vittoria Entella grazie alle reti realizzate da Iocolano e Belli. Per la formazione granata ancora in gol il centravanti Matteo Brunori. Nel finale espulsione per Pelagatti. Da quella data del 2019 le due formazioni non si sono mai più affrontate, oggi ritornano in campo per la prima volta per la terza sfida in assoluto. La storia dice al momento un pareggio e una vittoria per la formazione della città di Chiavari. (Marco Genduso)

DIRETTA TV VIRTUS ENTELLA AREZZO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Entella Arezzo sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Entella Arezzo in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

GARA TRA DELUSE

La diretta Virtus Entella Arezzo, in programma sabato 23 settembre alle ore 18:30 al “Comunale” di Chiavari, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone B. Liguri in piena crisi con soli due punti in quattro gare e reduci da due stop consecutivi contro Sestri Levante e Vis Pesaro che sono costati la panchina a mister Volpe. Per i toscani, invece, quattro punti ottenuti ma la vittoria manca dall’esordio in campionato datato 1 settembre.

VIRTUS ENTELLA AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Entella Arezzo, sfida in programma allo stadio “Comunale” di Chiavari. In casa Virtus Entella ci sarà l’esordio in panchina del neo tecnico Gallo, il quale per questa sfida non registra defezioni, fatta eccezione per Tomaselli, non al meglio. Mister Indiani, invece, continuerà con il suo 4-3-3 e potrebbe riproporre Kozak al centro dell’attacco con Pattarello e Gaddini ai suoi lati. A centrocampo uno tra Settembrini e Castiglia mentre sulla corsia sinistra Coccia potrebbe far posto a Zona.

VIRTUS ENTELLA AREZZO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Entella Arezzo danno per favorita la squadra ligure con il segno 1 proposto a 1.70. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei toscani è dato a 4.75 mentre il pareggio si gioca a 3.40.











