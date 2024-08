DIRETTA ENTELLA MILAN FUTURO (RISULTATO 1-0): ESORDIO AMARO PER I ROSSONERI

La Virtus Entella vince e convince nel match d’esordio in questo campionato di Serie C, Girone A, davanti agli occhi del pubblico dello stadio Comunale di Chiavari. Rimandata, invece, la festa del Milan Futuro, che stecca la prima assoluta tra i professionisti ma manda segnali positivi in campo. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, con i liguri che si mostrano più pericolosi ma senza riuscire a gonfiare la rete, mentre i rossoneri ci provano con i gioiellini Camarda e Liberali, non trovando la porta.

Nel secondo tempo partono forte i biancocelesti, ma prima Nave e poi la traversa dicono di no ai padroni di casa. Al 54esimo, però, l’Entella passa in vantaggio meritatamente: angolo preciso di Vilanova e grande stacco di Castelli sul quale interviene ancora una volta il portiere ospite. Sul pallone vagante, però, Corbari è il più veloce di tutti, siglando l’1-0. Il Milan sprofonda e al 65esimo la Virtus colpisce un palo clamoroso con il sempre pericoloso Castelli, che sovrasta Jimenez ma è sfortunato. Nel finale la formazione ligure va vicina più volte al 3-1, mentre i milanesi non riescono a reagire. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA ENTELLA MILAN FUTURO (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Allo stadio Comunale di Chiavari, la Virtus Entella ospita il Milan Futuro, all’esordio assoluto nel campionato di Serie C. Questa gara, valida per la prima giornata del Girone A, inizia con i padroni di casa subito pericolosi, ma Casarotto non riesce a trovare il tap-in da due passi. Al 10imo reagiscono i rossoneri, con Jimenez che arma il destro da posizione defilata e Camarda che non riesce a lanciarsi sulla ribattuta.

I ritmi si abbassano leggermente e nel finale di frazione si riaccendono, con Corbari che infiamma il pubblico locale con una gran botta dalla distanza, ma il pallone è largo di poco. Al 42esimo la formazione lombarda viene ravvivata dal bel mancino di Liberali, ma Siaulys è ben appostato e neutralizza la sfera. Nel recupero Bartesaghi salva un gol già fatto, intercettando sulla linea la conclusione decisa di Castelli, che stava già pregustando il vantaggio. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA ENTELLA MILAN FUTURO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sfida che a suo modo scriverà una pagina di storia, siamo pronti a seguire la diretta di Entella Milan Futuro che sancirà il debutto assoluto della seconda squadra rossonera in un campionato di calcio. Di fronte ci sarà la Virtus Entella, allora per ingannare l’attesa potremmo dare uno sguardo alle statistiche della società di Chiavari nella scorsa stagione della Serie C. Ecco allora che i liguri, già inseriti nel girone B della Serie Anche nello scorso torneo 2023-2024, chiusero con il tredicesimo posto in classifica a quota 45 punti.

Potremmo dire senza infamia e senza lode per l’Entella, che raccolse in totale undici vittorie, dodici pareggi e quindici sconfitte nella stagione regolare. Adesso però i numeri della scorsa stagione – solo per una delle due parti, chiaramente – assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Entella Milan Futuro comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE VIRTUS ENTELLA MILAN FUTURO , DIRETTA TV STREAMING

Vi interessa assistere alla diretta Virtus Entella Milan Futuro? Per farlo, così come per tutte le partite di Serie C, dovrete abbonarvi o a Sky o a NOW, assicurandosi così anche i playoff e playout.

Se per caso non fosse possibile vederla in televisione, non disperate: sia Sky che NOW hanno le rispettive applicazioni che potrete vedere su qualsiasi dispositivo.

VIRTUS ENTELLA MILAN FUTURO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Virtus Entella Milan Under 23, partita valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, raggruppamento B. Non esistono precedenti tra le due formazioni visto che i giovani rossoneri esordiranno oggi in un campionato professionistico, e sono la terza società a creare il progetto della seconda squadra in questo torneo di terza divisione. Il Milan Under 23, infatti, è nato in estate e si appresta a seguire le orme di Atalanta e Juventus, protagoniste nel campionato di Serie C da diversi anni.

Da vedere come si comporterà il Milan Futuro, certamente le due squadre che hanno già qualche esperienza hanno fatto bene e dunque bisognerà anche provare a tenere il passo, questo lo scopriremo settimana dopo settimana a cominciare da questa trasferta contro la Virtus Entella. (Giulio Halasz)

VIRTUS ENTELLA MILAN FUTURO, PRIMA DI C

È una prima di campionato storica a tutti gli effetti. La diretta Virtus Entella Milan Futuro sarà infatti l’esordio tra i Professionisti per quanto riguarda la Serie C per i giovani rossoneri, società neonata nonché terza “seconda squadra” in Italia dopo Juventus e Atalanta.

I liguri hanno già salutato la Coppa Italia Serie C dopo l’eliminazione al secondo turno. Se al debutto stagionale era andata bene con un netto 2-0 all’Alcione Milano targato Marconi e Bariti, contro la Giana Erminio l’ha decisa Trombetta al sesto del primo tempo.

Resta vivo invece il sogno del Milan Futuro che alla prima partite della sua storia regola il Como per 3-0 (primo gol di Liberali, poi doppietta Jimenez) e dopo estromette il Novara con una doppietta di Camarda nel 2-1 del 17 agosto.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS ENTELLA MILAN FUTURO

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Virtus Entella Milan Futuro. I liguri si piazzeranno in campo secondo il 3-5-2. Tra i pali Siaulys, difeso da Parodi, Tiritiello e Di Mario. Agiranno larghi Tomaselli e Ndrecka mentre Franzoni, Lipani e Di Noia presiederanno il centrocampo. In attacco Guiu e Castelli.

Il Milan Futuro invece si schiererà con il 4-2-3-1. In porta Nava, pacchetto arretrato composto da Jimenez, Minotti, Bartesaghi e Bozzolan, Nella zona nevralgica del campo Zeroli e Sandri daranno equilibrio con Cuenca, Liberali e Traorè alle spalle di Camarda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIRTUS ENTELLA MILAN FUTURO

Adesso diamo un’occhiata alle quote per le scommesse sulla diretta Virtus Entella Milan Futuro. I bookmakers indicano come favorita la squadra di casa a 2.55. Il segno X del pareggio è offerto a 2.95 mentre il 2 fisso lo troviamo a 2.70.

Difficilmente sulla carta vedremo una partita con tante reti ed è per questo che l’Under 2.5 è quotato 1.48 mentre l’Over a 2.40. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2 e 1.65.