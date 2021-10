DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BARI/ Streaming tv: pochi testa a testa per il derby

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BARI: LO STORICO

Grande chiusura con la diretta di Virtus Francavilla Bari per la giornata del girone C di Serie C. Dobbiamo però osservare che questo derby pugliese non ha grande tradizione, perché per moltissimi anni Virtus Francavilla e Bari hanno militato in categorie differenti. Adesso tuttavia si incrociano per la terza stagione consecutiva e allora possiamo citare i quattro precedenti dei due passati campionati, sempre nel girone C di Serie C. Possiamo dire che la Virtus Francavilla aveva esordito con una vittoria casalinga per 1-0 domenica 22 settembre 2019, ma successivamente sono arrivati tre successi consecutivi per il Bari, che di conseguenza hanno portato il bilancio dei testa a testa in loro favore.

La prima vittoria dei galletti fu il 2-0 nel match di ritorno di quel campionato, giocato domenica 2 febbraio 2020, poco prima dello stop per la pandemia. L’anno scorso invece si è imposto per 2-3 all’andata a Francavilla e per 4-1 al ritorno a Bari, partite sempre ricche di gol e giocate rispettivamente domenica 27 settembre 2020 e domenica 24 gennaio 2021. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Bari di Serie C non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per poter assistere alla gara, bisognerà affidarsi come sempre ad Eleven Sport. Ormai da anni, il portale digitale trasmette in diretta streaming video tutte le partite della terza serie italiana. Per accedere ai contenuti della piattaforma bisogna essere abbonati al servizio e disporre di un dispositivo mobile o una Smart Tv connessi ad internet.

IN SCENA IL DERBY PUGLIESE

Virtus Francavilla Bari, in diretta domenica 24 ottobre alle ore 17:30 allo stadio Giovanni Paolo II, sarà una partita valevole per l’11^ giornata di andata del girone C di Serie C 2021-2022. La Virtus Francavilla, reduce da due sconfitte nelle ultime quattro partite, vorrà tornare alla vittoria nel derby di Puglia. La squadra di Francavilla Fontana è reduce dalla sconfitta di misura al Renzo Barbera di Palermo, il finale è stato di 1-0. La formazione allenata da Roberto Taurino è all’ottavo posto in classifica con 14 punti.

Per il Bari sarà il secondo derby a distanza di pochi giorni. Nel turno infrasettimanale infatti, i biancorossi hanno affrontato il Foggia allenato da Zdenek Zeman, pareggiando in casa con il risultato di 1-1. La squadra allenata da Michele Mignani vuole quindi tornare alla vittoria, dopo aver interrotto la serie di successi che durava da quattro giornate. Fino ad ora il Bari non ha mai perso, e guida il girone C con 24 punti, conseguiti con 7 vittorie e 3 pareggi. Negli scontri andati in scena tra le due compagini nello scorso campionato, il Bari è uscito vincente sia nella gara di andata che in quella di ritorno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VIRTUS FRANCAVILLA BARI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Virtus Francavilla Bari di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Roberto Taurino dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2. Tra i pali ci sarà Milli. A comporre il reparto difensivo a tre dovrebbero esserci, Idda, Miceli e Caporale. I quinti di centrocampo saranno Pierno ed Enyan, con Carella, Prezioso e Tchetchoua al centro. Il tandem d’attacco sarà formato da Perez e Ventola.

Per il Bari, il tecnico Michele Mignani dovrebbe schierare il modulo 4-3-1-2. Frattali confermato in porta. In difesa i terzini saranno Pucino e Ricci, mentre Di Cesare e Terranova giocheranno al centro. A metà campo, spazio al terzetto formato da Mallamo, Maita e D’Errico. Sulla trequarti agirà Ruben Botta, con il compito di supportare la coppia offensiva composta da Cheddira e Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Virtus Francavilla Bari di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Non sono favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria della Virtus Francavilla, abbinata al segno 1 ha una quota di 3.70. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.10. Il risultato più probabile sembra essere la vittoria esterna del Bari, con il segno 2 quotato a 2.05.



