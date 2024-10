DIRETTA CREMONESE BARI, DUE SQUADRE A CACCIA DEL SUCCESSO

In questo weekend valido per l’ottava giornata di campionato la diretta Cremonese Bari di domenica 6 ottobre alle ore 15 risulta molto interessante per il prosieguo della Serie B 2024/2025. I lombardi hanno subito una sconfitta nello scorso turno perdendo contro il Brescia per 3 a 2 e, ancora prima, hanno perso pure il Cagliari per 1 a 0 sempre in trasferta frenando così una corsa che li aveva portati a raggiungere l’ottavo posto in classifica a dieci punti. Il tecnico Giovanni Stroppa può puntare sulla verve offensiva dimostrata dai suoi giocatori ma ha invece bisogno di sistemare qualcosa in merito al reparto arretrato, non più capace di garantire quella brillantezza che l’aveva contraddistinta l’annata passata.

Per quanto concerne invece il Bari, i Galletti sono stati in grado di inanellare ben cinque risultati utili consecutivi nonostante abbiano pareggiato nel finale con il Cosenza al San Nicola nella settima giornata. I biancorossi si sono ricompattati dopo una partenza non troppo convincente e saranno sicuramente supportati anche dal solito Faletti, capace di fornire un contributo importante in attacco con i suoi assist vincenti per i compagni. Ricordiamo che la partita sarà diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello, proveniente dalla sezione di Pinerolo.

DIRETTA CREMONESE BARI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Cremonese Bari sarà come di consueto garantita da DAZN per questa stagione. La piattaforma trasmetterà la partita in esclusiva via streaming oppure attraverso l’apposita applicazione anche se non dovrebbe essere garantita la visione su DAZN 1 e 2 per coloro i quali possiedono anche un abbonamento a Sky con la relativa opzione attivata.

CREMONESE BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sebbene entrambe le due compagini impegnate nella diretta Cremonese Bari non siano riuscite ad ottenere un successo nella scorsa giornata di campionato, sia il tecnico dei lombardi che quello dei pugliesi dovrebbero riconfermare i moduli adoperati nell’ultimo turno se analizziamo le probabili formazioni. Mister Stroppa, che non vuol più vedere gli errori commessi nel primo tempo contro le Rondinelle, schiererà dunque i padroni di casa con il suo 3-5-2 riconfermando in attacco il ritrovato tandem Johnsen-Nasti con quest’ultimo anche a segno contro il Brescia.

Il tecnico Moreno Longo dovrebbe affidarsi pure lui ad un modulo 3-5-2 con Lasagna e Falletti sempre in attacco mentre sulle corsie dovremmo vedere ancora una volta in campo Oliveri a destra e Dorval a sinistra così da continuare a stupire se si pensa al buon rendimento offerto di recente.

CREMONESE BARI, LE QUOTE

Diamo un’occhiata anche alle quote delle principali agenzie di scommesse sportive in merito a quello che sarà l’esito della diretta Cremonese Bari. I pronostici offerti da Snai rivelano che la Cremonese dovrebbe avere decisamente più possibilità di successo rispetto al Bari se si guarda all’1.90 con cui viene pagato l’1 mentre i pugliesi dovranno darsi parecchio da fare se vorranno tornare a casa con una vittoria se analizziamo il 4.00 con cui verrebbe pagata. Numeri molto simili vengono forniti pure da Sisal e Planetwin, che valutano però il pareggio a 4.45 rispetto al 4.50 di Snai.