VIDEO GOL E HIGHLIGHTS BARI COSENZA: FINISCE 1-1

Allo Stadio San Nicola le squadre di Bari e Cosenza si annullano a vicenda senza infatti andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i pugliesi tentano immediatamente di prendere in mano le redini dell’incontro se si guarda allo spunto fallito in avvio da Lella dopo appena una ventina di secondi dal dischio d’inizio.

I minuti passano e la compagine guidata da mister Longo continua a spingere fino a trovare il gol del vantaggio intorno al 39′ per merito di Pucino, bravo a capitalizzare sul calcio d’angolo battuto dal collega Falletti. Nel secondo tempo la strada sembra subito mettersi in salita per i biancorossi rimanendo in inferiorità numerica a partire dal 53′ a causa dell’espulsione rimediata da Lella avendo rifilato una gomitata volontaria ad un avversario su segnalazione del VAR.

Nel finale proprio il VAR risulta avere un ruolo decisivo nell’assegnare il calcio di rigore agli uomini del tecnico Alvini per un fallo di mano commesso da Saco. Dal dischetto Fumagalli si dimostra impeccabile nel trasformare il penalty segnando così la rete del pareggio definitivo all’87’.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro M. Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, oltre ad aver espulso Lella con un rosso diretto tra le file del Bari, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Oliveri al 64′ e Mantovani al 90′ da un lato, Charlys al 71′ dall’altro. Il punto conquistato in questo settimo turno del campionato cadetto permette al Bari di raggiungere quota 9 ed al Cosenza di toccare i 5 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

VIDEO BARI COSENZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS