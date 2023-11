DIRETTA/ Virtus Francavilla Brindisi video streaming tv: un solo precedente (Serie C, 27 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BRINDISI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Virtus Francavilla Brindisi evidenzia due rose che si sono affrontate solamente in una circostanza all’interno della propria storia. L’unico incontro da segnalare è quello del 4 ottobre 2023, giocato alle 20:45 e valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia serie C. Vittoria in trasferta da parte del Brindisi che ebbe la meglio sui ‘cugini’ grazie al gol realizzato su calcio di rigore da Simone Ganz.

Nel corso del match anche due espulsioni per la Virtus Francavilla nei confronti di Kevin Biondi e Davide De Marino. Quella di oggi sarà la prima partita in campionato per queste due formazioni che nel corso della propria storia si sono affrontate solamente in Coppa Italia ed il successo è arrivato per il Brindisi. (Marco Genduso)

VIRTUS FRANCAVILLA BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Brindisi sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Brindisi in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VIRTUS FRANCAVILLA BRINDISI: DERBY PUGLIESE!

Virtus Francavilla Brindisi, in diretta lunedì 27 novembre 2023 alle ore 20.45 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla occupa attualmente la diciassettesima posizione nel Girone C di Serie C dopo le prime quattordici giornate. La squadra di mister Villa, sebbene abbia garantito una salvezza relativamente tranquilla nella stagione precedente, sta affrontando maggiori difficoltà quest’anno. Nonostante un inizio di campionato promettente che ha portato a 8 punti nelle prime 6 giornate, i biancoazzurri hanno raccolto solo 4 punti nelle otto giornate successive, perdendo nell’ultima sfida col Monterosi Tuscia.

La squadra ospite si trova al diciannovesimo posto in classifica, con 10 punti accumulati nelle prime quattordici giornate nel Girone C di Serie C. Analogamente alla Virtus Francavilla, la formazione di mister Danucci sta attraversando un periodo difficile, segnato da sei sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia Serie C. L’ultima vittoria risale al 26 ottobre, quando hanno vinto in trasferta contro il Messina, nell’ultima trasferta di Taranto è arrivata una sconfitta. Considerati come la squadra con il rendimento peggiore in casa nel Girone C, con solo 4 punti ottenuti in 7 partite giocate davanti al proprio pubblico, i biancoazzurri cercheranno di guadagnare punti in trasferta nel confronto con la Virtus Francavilla.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Brindisi, match che andrà in scena alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Alberto Villa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Accardi, Yakubiv, De Marino; Carella, Biondi, Izzillo, Macca, Nicoli; Polidori, Artistico. Risponderà il Brindisi allenato da Ciro Danucci con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Cappelletti, Monti; Malaccari, Ceesay; Albertini, Lombardi, Golfo, Fall.

VIRTUS FRANCAVILLA BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











