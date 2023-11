DIRETTA/ Taranto Brindisi video streaming tv: ecco la storia del derby pugliese (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA TARANTO BRINDISI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Taranto Brindisi presenta un importantissimo derby pugliese che è stato giocato nel passato di queste due formazioni in ben 29 circostanze. Questi 29 match hanno sorriso in 13 occasioni al Taranto. Brindisi che risponde con soltanto quattro vittorie e ben 12 pareggi. L’ago della bilancia, dunque, pende quasi totalmente dalla parte dei rossoblù che sono riusciti a ottenere in 25 occasioni almeno un punto. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere Giuseppe Genchi con quattro gol in totale.

La prima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 1938, valevole per il primo turno di Coppa Italia vinta dal Taranto con il risultato di 2-0. In tempi più moderni le due formazioni si sono affrontate in serie D tra il 2013 e il 2021, alternando successi e soltanto un pareggio. Quest’oggi le due formazioni tornano ad affrontarsi all’interno di un settore professionistico dal lontano 1990, data in cui il Taranto riuscì a imporsi in casa del Brindisi con il risultato di 1-3. (Marco Genduso)

TARANTO BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Taranto Brindisi sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Brindisi in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Taranto Brindisi, in diretta sabato 18 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Taranto occupa attualmente l’ottavo posto nella classifica del Girone C di Serie C. La squadra di Eziolino Capuano ha accumulato 20 punti nelle prime tredici giornate di campionato, ma le ultime due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Sorrento hanno rallentato il suo percorso. Queste partite rappresentano un segnale d’allarme per la squadra ionica, che è uscita sconfitta senza riuscire a segnare nemmeno un gol nei recenti 180 minuti di gioco. La sfida contro il Brindisi sembra essere un’opportunità per tornare a segnare e conquistare punti cruciali.

Il Brindisi attualmente si trova al penultimo posto nella classifica del Girone C di Serie C. La squadra di mister Danucci ha raccolto solo 10 punti nelle prime tredici giornate di campionato. Con cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia Serie C (l’ultima lo 0-4 interno subito contro l’Avellino) la squadra biancoazzurra sta sperimentando le difficoltà tipiche di una neopromossa. Questa partita contro il Taranto potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per la stagione e per il futuro dell’allenatore, confermato in attesa di un cambio di rotta deciso dalla società.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO BRINDISI

Le probabili formazioni della diretta Taranto Brindisi, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Per il Taranto, Eziolino Capuano schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Mastromonaco, De Santis, Riggio, Ferrara; Romano, Fiorani; Bifulco, Zonta, Kanoute; Cianci. Risponderà il Brindisi allenato da Ciro Danucci con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Saio; Valenti, Cappelletti, Gorzelewski, Monti; Cancelli, Malaccari; Albertini, De Angelis, Golfo; Moretti.

TARANTO BRINDISI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Brindisi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Brindisi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

