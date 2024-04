Diretta/ Virtus Francavilla Catania (risultato 0-0) streaming video tv: Artistico! (Serie C, 7 aprile 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Virtus Francavilla e Catania è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle prime fasi dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Villa iniziano bene la sfida affacciandosi pericolosamente in attacco subito all’11’ quando Artistico centra il palo. Intanto l’arbitro ha già ammonito Costantino al 6′ tra i calciatori del Catania. Ecco le formazioni ufficiali: VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) – Branduani; Dutu, Monteagudo, Gasbarro; Carella, Izzillo, Laaribi, Macca, Biondi; Contini, Artistico. A disp.: di Villa: Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Neglia, Molnar, Risolo, Nicoli, Magnati, Accardi, Ingrosso, Cardoselli, Garofalo. Allenatore: Villa. CATANIA (3-5-2) – Albertoni; Castellini, Monaco, Celli; Rapisarda, Welbeck, Quaini, Zammarini, Marsura; Costantino, Di Carmine. A disp.: di Zeoli: Donato, Toscano, Bouah, Kontek, Haveri, Ndoj, Peralta, Chiarella, Cianci, Chiricò. Allenatore: Zeoli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Virtus Francavilla Catania bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

SI GIOCA!

La diretta della sfida che vede scendere in campo Virtus Francavilla Catania sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più importanti partendo dalla classifica. Le due squadre si ritrovano rispettivamente al diciottesimo e quindicesimo posto. I punti collezionati dei pugliesi sono soltanto 30 con 28 gol fatti e 46 subiti. Partendo dal dato offensivo, la squadra pugliese risulta essere il secondo attacco meno prolifico dell’intero campionato, nonostante la presenza del centravanti Gabriele Artistico che ha realizzato 11 marcature.

Proprio contro il Catania nella gara di andata realizzò uno dei gol più belli della stagione. Dall’altra parte il rosso azzurri arrivano al match dopo aver trionfato in finale di Coppa Italia serie C, dopo 120 minuti di fuoco, contro il Padova. Il miglior marcatore della squadra rossoazzurra è diviso tra Costantino e Di Carmine con 7 gol ciascuno. (Marco Genduso)

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA: I TESTA A TESTA

Negli ultimi anni è diventato abbastanza abituale l’appuntamento con la diretta di Virtus Francavilla Catania, partita che vanta undici precedenti nel girone C del campionato di Serie C. La storia è tutta dalla parte del Catania, che infatti ha ottenuto sette vittorie a fronte di due pareggi e altrettanti successi per la Virtus Francavilla, che soffre quindi l’incrocio con gli etnei. Non solo: nelle ultime sei partite non ci sono affermazioni per i pugliesi, infatti oltre a quattro vittorie per il Catania si contano al massimo un paio di pareggi dal campionato 2019-2020 in poi.

Possiamo allora concludere che il trend recente sia del tutto favorevole al Catania, sebbene la partita d’andata del campionato in corso ha sancito la divisione della posta. Per la Virtus Francavilla fu un buon pareggio esterno quello colto per 1-1 domenica 3 dicembre 2023 allo stadio Massimino di Catania, chissà se oggi i pugliesi saranno capaci di tornare a una vittoria che per loro manca ormai dalla domenica 14 aprile 2019 contro i rossazzurri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA: MATCH DELICATISSIMO!

Match che profuma di scontro salvezza quello della diretta di Virtus Francavilla Catania, gara valevole per la 35esima giornata di Serie C con il fischio di inizio fissato per oggi 7 aprile alle ore 18,30. La Virtus Francavilla si trova attualmente al 18º posto in classifica e viene da una sconfitta fuori casa contro il Brindisi per 2-0. La squadra pugliese cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare alla vittoria e guadagnare punti preziosi nella lotta per la salvezza.

Dall’altra parte del campo catanese, è al 15º posto in classifica, reduce da due sconfitte consecutive. L’ultima sconfitta per 3-2 contro il Giugliano ha sollevato interrogativi sulla forma della squadra rossazzurra, che ora cercherà di rialzarsi e ottenere un risultato positivo in questa partita.

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto ci spostiamo dalla diretta di Virtus Francavilla alle probabili formazioni del match per trovare i possibili MVP a fine partita: la Virtus Francavilla potrebbe puntare su Izzillo fin dall’inizio, affidandosi alla sua versatilità in campo. Dal centrocampo, Izzillo è in grado di accentrarsi e passare all’attacco, agendo quasi come un attaccante aggiunto.

Il Catania potrebbe fare affidamento su Bouah, il quale si distingue come terzino capace di accentuare spesso l’azione offensiva. Con la sua propensione ad accentrarsi e la sua abilità nel trovare la via del gol, Bouah rappresenta una minaccia costante per la difesa avversaria.

VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA, LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo le quote della diretta di Virtus Francavilla Catania grazie al supporto del bookmaker di Snai: il segno 1 è fissato a 2,1 mentre la vittoria biancoverde a 2,5. Il pareggio è quotato 2,7.











