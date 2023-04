DIRETTA/ Virtus Francavilla Catanzaro video streaming tv: calabresi ok nei precedenti

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO: TESTA A TESTA

Sono parecchi i testa a testa della diretta di Virtus Francavilla Catanzaro e in epoca recente è stata la squadra giallorossa a vantare la maggior parte delle vittorie. A partire dal 4-1 dell’andata targato Iemmello, doppietta di Bombagi e Curcio. Questa è stata la quinta vittoria nelle ultime sei partite giocate tra le due compagini.

Ecografia terzo trimestre riduce rischi parto podalico/ E calano cesarei d'emergenza

Se andiamo ad analizzare i precedenti disputati a Francavilla, vediamo come le vittorie in percentuale del Catanzaro crollino con un solo successo nel 2018. Per il resto dominio Francavilla con le vittorie per 1- 0 /due volte), 4-0 e 2-1, quest’ultima la più recente. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Francavilla Catanzaro sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Francia, 34% acqua potabile è contaminata/ "C'è fungicida potenzialmente cancerogeno"

RISULTATO SCONTATO?

Virtus Francavilla Catanzaro, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Pugliesi ottavi e in piena corsa per un posto nei play off, con la Virtus Francavilla sconfitta nell’ultima trasferta di Pescara ma ancora in grado di chiudere l’obiettivo per un posto nella top 10 del girone C.

Il Catanzaro ha ormai consumato la grande festa per il ritorno in cadetteria ma sta comunque onorando il campionato, come confermato anche dalla vittoria in goleada in casa del Giugliano nell’ultimo turno disputato in campionato. All’andata poker del Catanzaro alla Virtus Francavilla, mentre l’ultimo precedente in Puglia tra le due squadre è terminato con una vittoria della Virtus Francavilla su Catanzaro per 2-1 il 22 dicembre 2021.

"Tesla viola privacy dei clienti"/ Video telecamere di bordo condivisi tra dipendenti

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Antonio Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milli; Solcia, Minelli, Caporale; Pierno, Macca, Risolo, Di Marco, De Marino; Maiorino, Karlsson. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Brighenti, Fazio, Gatti; Brignola, Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Curcio, Iemmello.

VIRTUS FRANCAVILLA CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA