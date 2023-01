DIRETTA/ Virtus Francavilla Foggia video streaming tv: la storia del derby pugliese

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA: TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti nell’attesa della diretta di Virtus Francavilla Foggia? In casa dei biancocelesti questa gara, prima di oggi, si è già disputata in altre tre occasioni. Il bilancio ci parla di due vittorie per gli ospiti e un pareggio. La Virtus Francavilla non solo non ha mai superato l’avversario in casa, ma non è proprio mai riuscito a vincerci contro se guardiamo anche le gare al Pino Zaccheria. L’ultimo precedente è un 2-2 della scorsa stagione risalente al 16 aprile di un anno fa.

Gli ospiti erano andati avanti al 18esimo con Merola subendo il pareggio prima dell’intervallo a opera di Perez. Il gol su rigore di Maiorino sembrava dare ai padroni di casa la vittoria al minuto 68 prima che Garofalo siglasse il pari a 120 secondi dal triplice fischio finale. All’andata a Foggia la gara è terminata col risultato finale di 1-0 decisa da una giocata di D’Ursi al minuto 56, giocatore in grado di permettere ai suoi di ottenere tre punti davvero molto preziosi per la classifica il morale. (Matteo Fantozzi)

VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Foggia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Virtus Francavilla Foggia sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OSPITI FAVORITI!

Virtus Francavilla Foggia, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese con entrambe le squadre reduci da una sconfitta nel primo impegno del 2023. Il Foggia si è fatto sorprendere in casa dal Picerno, pur restando in piena zona play off ma perdendo l’occasione di fare un balzo in avanti significativo nella classifica del girone C.

La Virtus Francavilla aveva chiuso il 2022 con due vittorie consecutive ma nella prima sfida dell’anno è andata ko in casa del Messina, restando comunque a +3 rispetto alla zona play out. All’andata il Foggia ha vinto di misura la sfida, terminata 2-2 lo scorso 16 aprile nell’ultimo precedente in casa della Virtus Francavilla che, da quando è salita tra i professionisti, non è mai riuscita a battere i Satanelli nel derby né in casa né in trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Foggia, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla. Per la Virtus Francavilla, Antonio Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella, Miceli, Caporale, Idda, Cisco, Tchetchoua, Pierno, Murilo, Maiorino, Ekuban, Patierno. Risponderà il Foggia allenato da Fabio Gallo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Nobile; Garattoni, Malomo, Di Pasquale, Costa; Frigerio, Odjer, Di Noia; Peralta, D’Ursi; Vuthaj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











