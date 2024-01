DIRETTA/ Virtus Francavilla Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 26 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Virtus Francavilla Foggia sta per avere inizio in attesa dell’arrivo da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti della partita. Padroni di casa che risultano posizionarsi al diciottesimo posto con altrettanti punti raccolti fino a questo momento. Un andamento che non fa felice il pubblico pugliese che oggi vedrà contro i rossoneri in questo importantissimo derby regionale. Le reti realizzate fino a questo momento da parte della Virtus Francavilla risultano essere 21 mentre quelle subite 35 che la proiettano al quarto posto per quanto concerne le difese più battute nel campionato.

Foggia che invece ha raccolto 25 punti in campionato, 7 in più rispetto agli avversari, con 20 gol realizzati e 26 subiti. Il Foggia rappresenta il momento il secondo attacco meno prolifico dell’intero campionato, alla pari del Messina e sopra solamente al Brindisi che ne ha realizzati appena 16. Dal punto di vista offensivo grande attenzione viene posta su Gabriele Artistico, attaccante dei biancazzurri con diverse voci di mercato sul suo conto. (Marco Genduso)

VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Virtus Francavilla Foggia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Virtus Francavilla Foggia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

I BIANCOAZZURRI OSPITANO I ROSSONERI

La diretta Virtus Francavilla Foggia, in programma venerdì 26 gennaio alle ore 20:45, racconta della 23esima giornata di Serie C Girone C. I biancoazzurri hanno vinto l’ultima volta il 27 novembre 2023 contro il Brindisi grazie alle reti di Artistico nel primo tempo e Giovinco nella ripresa. Da quel giorno due pareggi consecutivi con Catania e Audace Cerignola e poi un vortice di quattro sconfitte consecutive, interrotto dal recente 1-1 a Crotone.

Anche il Foggia non sta vivendo un periodo di forma straordinario dato che nelle ultime dieci partite sono arrivate appena due vittorie, quelle con Messina e Monterosi, e altrettanti contro il Potenza e la Juve Stabia. Sono state sei le sconfitte, in ordine Latina, Casertana, Audace Cerignola, Taranto, Giugliano e infine Avellino nell’ultimo turno.

VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Foggia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-1-2. In porta Branduani, difesa a tre con Dutu, Monteagudo e De Marino. Agiranno larghi Biondi e Ingrosso con Risolo e Di Marco al centro. In attacco Artistico e Polidori con alle loro spalle il trequartista Macca.

Risponde il Foggia con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Perina, terzini Salines e Rizzo con Riccardi e Carillo centrali. In mediana ci saranno Marino e Tascone mentre la batteria di trequartisti sarà formata da Millico, Schenetti e Tonini. Il centravanti invece sarà Santaniello.

VIRTUS FRANCAVILLA FOGGIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Virtus Francavilla Foggia danno favorita la squadra di casa a 2.45. Secondo bwin, il segno X del pareggio è dato a 2.90 mentre il 2 fisso a 2.65.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre reti nell’incontro, è quotato 2.25 contro l’1.55 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.75.

