Diretta Virtus Francavilla Latina/ Streaming video tv: punti pesanti (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA LATINA: SFIDA COMBATTUTA

Virtus Francavilla Latina, in diretta dallo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, si giocherà per la tredicesima giornata del girone C di Serie C alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 7 novembre 2021. Osservando la classifica, possiamo presentare la diretta di Virtus Francavilla Latina come una partita tra due formazioni con obiettivi differenti in questo momento, anche se le distanze sono brevi e tutto può ancora cambiare. La Virtus Francavilla infatti con 17 punti insegue la zona playoff, mentre il Latina avendo 11 punti al momento sarebbe costretto a disputare i playoff.

Tuttavia, bisogna anche osservare che la Virtus Francavilla arriva dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Paganese, mentre il Latina ha incassato una preziosa vittoria per 1-0 contro la Fidelis Andria in una sfida che aveva già il sapore del match salvezza. Torneranno a sorridere i pugliesi oppure i laziali possono davvero sperare di risalire? Ce lo dirà il campo con Virtus Francavilla Latina…

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA LATINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Latina non sarà garantita, ma possiamo naturalmente ricordare che Eleven Sports trasmette tutte le partite del campionato di Serie C in diretta streaming video, su abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA LATINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Virtus Francavilla Latina. Nel modulo 3-5-2 dei padroni di casa, Maiorino tornerà a guidare l’attacco insieme a Ventola, favorito su Ekuban. A centrocampo torna dalla squalifica Prezioso e giocherà con Toscano e Tchetchoua, mentre Pierno ed Enyan saranno i due esterni. In difesa Idda, Miceli e Caporale formeranno il reparto a tre davanti a Nobile.

Il Latina dovrebbe schierare Cardinali in porta e davanti a lui i tre difensori Giorgini, Celli ed Esposito. I problemi per mister Di Donato sono però a centrocampo, dove Barberini e Amadio sono squalificati: disegniamo allora la linea a cinque con Tessiore, Teraschi, Di Livio, Marcucci e Atiagli, mentre in attacco potrebbero trovare spazio Jefferson e Rosseti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Virtus Francavilla Latina secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio ospite.

