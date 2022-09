DIRETTA/ Virtus Francavilla Messina video streaming tv: precedenti a favore pugliese

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Virtus Francavilla Messina per cercare di analizzare meglio la gara di oggi. Le due squadre si sono affrontate allo Stadio Giovanni Paolo II solo in due occasioni ed entrambe hanno visto vincente la squadra biancoazzurra. L’ultimo precedente ci porta al gennaio scorso quando la squadra di casa si impose addirittura col risultato finale di 5-1. Nel primo tempo si era già sul 3-0 grazie ai gol di Patierno, Miceli e Prezioso.

Nella ripresa all’ora di gioco gli ospiti provavano a riaprirla con Balde subendo però il ritorno dei padroni di casa in gol con Pierno e Perez su calcio di rigore. L’altro precedente è sempre di gennaio ma del 2017 e ci racconta stavolta un 3-1. La squadra di casa era passata in vantaggio dopo cinque minuti con Trarico subendo sei giri di orologio dopo il pareggio di Palumbo. Nella ripresa la contesa fu decisa dalle reti siglate da Pastore e Abate.

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Virtus Francavilla Messina, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Virtus Francavilla Messina esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Virtus Francavilla Messina, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone C di Serie C. Le due squadre arrivano a questo appuntamento da momenti totalmente diversi ma l’obiettivo resta lo stesso: migliorare il risultato della passata stagione.

La Virtus Francavilla nella prima giornata di campionato ha raccolto un pareggio per 2-2 sul campo della Turris: reti di Giannone e Manzi per i campani, Maiorino e Murilo per i biancoverdi. Brutta sconfitta interna, invece, per il Messina: i giallorossi sono stati sconfitti 2-4 dal Crotone. Per i siciliani reti di Marino e Konate, gli Squali a segno con Chiricò, Kargbo, Tribuzzi e Awua.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA MESSINA

Qualche ballottaggio ancora da decidere, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Messina. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 3-4-3: Avella, Idda, Miceli, Caporale, Pierno, Giorno, Tchetchua, Cisco, Maiorino, Perez, Murilo. Passiamo adesso alla formazione ospite, schierata con lo stesso modulo: Daga, Trasciani, Fili, Angileri, Marino, Fofana, Konate, Catania, Grillo, Balde, Versienti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers non hanno dubbi: le quote per le scommesse della diretta Virtus Francavilla Messina sorridono ai padroni di casa. Entriamo nel dettaglio e andiamo a scoprire i dati forniti da Eurobet: la vittoria della Virtus Francavilla è quotata 1,75, il pareggio è dato a 3,35, mentre la vittoria del Messina paga 4,50 volte la posta. Molto equilibrate le quote di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente 1,80 e 1,90. Quote simmetriche per Gol e No Gol.

