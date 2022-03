Diretta Virtus Francavilla Paganese/ Streaming video tv: sfida per rivalsa (Serie C)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Virtus Francavilla Paganese, match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, andrà in scena domenica 13 marzo a partire dalle ore 17.30. Le due squadre si trovano in due posizioni di classifica opposte. I padroni di casa puntano ad un piazzamento ottimale in vista dei play-off ed attualmente si trovano al terzo posto, a -2 dal Catanzaro. Gli ospiti invece sono alla disperata ricerca di punti per continuare a credere alla salvezza: al momento occupano il diciassettesimo posto a quota 29 con la zona “franca” che dista 4 punti.

Entrambe, nonostante abbiano ambizioni completamente diverse, sono reduci da una sconfitta ed hanno dunque voglia di rivalsa. I pugliesi, infatti, nello scorso turno sono stati battuti nel derby contro la capolista Bari (risultato finale 2-1). È per questo che intendono rifarsi contro un avversario sulla carta molto più abbordabile. I campani, da parte loro, nell’ultima giornata sono caduti tra le mura amiche sotto i colpi dell’Avellino (risultato finale 0-2).

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Virtus Francavilla Paganese non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Sky Sport né Rai Sport hanno inserito il match valido per la trentunesima giornata di Serie C nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio, dunque, potranno usufruire della visione della gara, esclusivamente in streaming, nel caso in cui siano abbonati alla piattaforma Eleven Sports, che ha acquisito i diritti dell’intero campionato. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE

Le probabili formazioni diretta Virtus Francavilla Paganese risentiranno di qualche assenza. I padroni di casa, da parte loro, dovranno fare a meno degli squalificati Ingrosso e Ventola, che hanno rimediato un turno a testa per recidività di ammonizioni. È una vera e propria emergenza sulle fasce, dove ci si dovrà arrangiare adattando qualche giocatore. Il tecnico Roberto Taurino dovrebbe dunque schierare così il suo 3-4-2-1: Nobile; Delvino, Miceli, Idda; Carella, Franco, Toscano, Pierno; Mastropietro, Maiorino; Patierno. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione Bensaja e Guadagni. Il tecnico Gianluca Grassadonia dovrebbe dunque schierare i suoi in un 4-3-1-2 così strutturato: Baiocco; Scanagatta, De Santis, Murolo, Brogni; Cretella, Tissone, Zanini; Firenze; Tommasini, Diop.

QUOTE VIRTUS FRANCAVILLA PAGANESE

Le quote diretta Virtus Francavilla Paganese, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, rispecchiano l’andamento in classifica delle due squadre, dato che danno per favoriti i padroni di casa. La vittoria dei pugliesi, con il segno 1, è proposta a 1,48. Un successo dei campani, con il segno 2, invece, si trova a 6,75. Un pareggio, con il segno X, è infine quotato a 3,80.



