Diretta Virtus Francavilla Rende/ Streaming video tv: pronostico scontato? (Serie C)

Virtus Francavilla Rende, diretta dall’arbitro Luca Angelucci della sezione Aia di Foligno, è una partita in programma per oggi pomeriggio, domenica 10 novembre alle ore 15.00. Il match è valevole per la quattordicesima giornata di serie C, girone C. Allo stadio Giovanni Paolo II si disputerà dunque un match da non perdere: la squadra di Francavilla Fontana si trova a metà classifica con 17 punti, mentre il Rende, con soli 6 punti in 13 giornate, è ultimo. Virtus Francavilla Rende vede dunque logicamente favoriti i padroni di casa, tuttavia il fanalino di coda calabrese ha disperato bisogno di punti e questa è una variabile che non va mai trascurata. Nella scorsa giornata la Virtus Francavilla aveva ottenuto un pareggio per 1-1 in trasferta, sul campo del Rieti, mentre al Rende non è bastato il fattore campo, avendo perso 1-2 in casa contro il Monopoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Rende non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA RENDE

Adesso è giunto il momento di scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Virtus Francavilla Rende. Per quanto riguarda i padroni di casa pugliesi, mister Bruno Trocini potrebbe fare affidamento sul seguente undici titolare, improntato sul 4-4-2 come modulo tattico di riferimento: Costa, Delvino, Tiritiello, Caporale, Albertini; Bovo, Marino D., Mastropietro, Nunzella; Vazquez, Perez. Nessuna novità di rilievo rispetto alla scorsa giornata, dopo il già citato pareggio per 1-1 rimediato contro il Rieti. Per quanto riguarda invece il fanalino di coda Rende, l’allenatore dei calabresi Andrea Tricarico dovrebbe fare riferimento a uno speculare modulo 4-4-2 con questi possibili titolari: Savelloni; Vitofrancesco, Germinio, Bruno, Blaze; Giannotti, Loviso, Collocolo, Scimia; Rossini, Vivacqua.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote di Bet365 a proposito del pronostico sulla partita Virtus Francavilla Rende, ecco che appare molto probabile la vittoria casalinga della Virtus Francavilla (1.44 per il segno 1), più difficile invece che il match si concluda in parità, con il segno X quotato a 3.75. La vittoria del Rende, ultimo in classifica, è considerata infine una vera e propria impresa: i tre punti per gli ospiti sono infatti quotati a 6.50 per il segno 2.



