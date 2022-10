Diretta Virtus Verona Arzignano/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA ARZIGNANO: GRANDE EQUILIBRIO!

La diretta di Virtus Verona Arzignano mette di fronte due squadre che hanno vissuto due momenti molto diversi fino a questa undicesima giornata del campionato di Serie C – Girone A. I padroni di casa infatti hanno un rendimento da incubo, tanto che si trovano al penultimo posto della classifica con soli 5 punti, mentre gli ospiti sono all’ottavo posto a quota 16. I favori del pronostico sono per cui certamente dalla parte dei giallocelesti, ma a dare il suo verdetto sarà il campo domenica 30 ottobre a partire dalle 14.30.

Diretta/ Arzignano Lecco (risultato finale 0-2): decidono gol Pinzauti e Battistini

In occasione dello scorso turno, la Virtus Verona ha incassato l’ennesima sconfitta in casa della Pro Patria. In questa annata la squadra non ha mai vinto. Anche l’Arzignano da parte sua è reduce da un ko, maturato tra le mura amiche contro il Lecco. Una battuta d’arresto che non ci voleva. L’obiettivo adesso è dunque quello di tornare a correre, approfittando di un avversario alla portata.

Diretta/ Pro Patria Virtus Verona (risultato finale 1-0): la decide Stanzani

VIRTUS VERONA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Virtus Verona Arzignano, valida per la undicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Virtus Verona Arzignano esclusivamente in diretta streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La partita sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Virtus Verona Pro Vercelli (risultato finale 0-3): la chiude Vergara

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ARZIGNANO

Le probabili formazioni di Virtus Verona Arzignano evidenziano una assenza. I padroni di casa dovranno fare i conti con la squalifica per due turni di Nalini, colpevole di avere dato una manata a palla lontana ad un avversario nello scorso turno. Per il resto dovrebbero essere tutti a disposizione. Il tecnico Gigi Fresco dovrebbe dunque optare per un 3-4-2-1 così strutturato: Siaulys; Daffara, Cella, Ruggero; Talarico, Lonardi, Hallfredsson, Amadio; Danti, Fabbro; Casarotto. Gli ospiti di Giuseppe Bianchini invece opteranno presumibilmente per un 4-3-1-2 così strutturato: Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Davì; Bordo, Casini, Barba; Tardivo; Tremolada, Fyda.

QUOTE VIRTUS VERONA ARZIGNANO

Le quote di Virtus Verona Arzignano, nonostante la differenza in classifica tra le due squadre di Serie C, sono piuttosto equilibrate: andiamo per cui a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.45, mentre il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 2.75. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA