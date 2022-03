DIRETTA VIRTUS VERONA FERALPISALÒ/ Video streaming tv: sono pochi i match al Turina

DIRETTA VIRTUS VERONA FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

Quante volte la diretta di Virtus Verona FeralpiSalò si è disputata in casa dei rossoblù prima di oggi? Le gare sono appena tre con due vittorie per i padroni di casa e una degli ospiti, non ci sono mai stati pareggi. L’ultimo precedente è un 3-0 del novembre 2020. La gara in questione fu sbloccata al minuto numero 2 da Pittarello con raddoppio arrivato al quindicesimi per un autogol di Liverani. All’ora di gioco gli ospiti rimanevano anche in inferiorità numerica a causa del rosso diretto tirato fuori a Bacchetti.

Nel finale la squadra di casa metteva la ciliegina sulla torta grazie alla rete di Marcandella entrato in campo da cinque minuti. FeralpiSalò ha vinto in trasferta contro questo avversario solamente una volta, il 26 gennaio del 2020 per 1-2. La gara era stata sbloccata da Guidetti al minuto 38 con pari di Odogwu alla fine del primo tempo. La rete decisiva la siglò a un quarto d’ora dal triplice fischio finale Scarsella. Cosa accadrà oggi?

DIRETTA VIRTUS VERONA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona FeralpiSalò sarà garantita sul canale Sky Sport 256, dunque questa sarà una delle partite di Serie C visibili anche sulla televisione satellitare oltre che naturalmente tramite la diretta streaming video garantita dalla piattaforma Eleven Sports per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento o acquistando il singolo evento.

VIRTUS VERONA FERALPISALÒ: OSPITI FAVORITI!

Virtus Verona FeralpiSalò, in diretta dallo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini della città veneta, si giocherà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 20 marzo 2022, per la trentatreesima giornata del girone A del campionato di Serie C, che si avvicina quindi al momento decisivo dei verdetti della stagione regolare. La diretta di Virtus Verona FeralpiSalò vedrà i padroni di casa scaligeri reduci dal pareggio per 1-1 a Trento nel turno infrasettimanale, che ha portato la Virtus Verona a quota 36 punti, al limite della zona playoff che è il grande obiettivo, ma anche con un piccolo margine sui playout, dunque attenzione perché basta poco per passare dal sogno all’incubo.

Dall’altra parte ci sarà una FeralpiSalò che ha ambizioni ben più intriganti, perché andrà alla ricerca della posizione migliore possibile nella griglia dei playoff: i bresciani infatti sono terzi a quota 58 punti, anche se a dire il vero nel turno infrasettimanale la FeralpiSalò ha perso per 2-1 contro la Giana Erminio e quindi ha bisogno di tornare a fare punti. Che cosa succederà in Virtus Verona FeralpiSalò?

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA FERALPISALÒ

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Virtus Verona FeralpiSalò. Si torna in campo pochi giorni dopo l’infrasettimanale, per cui attenzione a possibili novità da parte dei due allenatori: Luigi Fresco schiererà la sua Virtus Verona con il modulo 4-3-1-2, vedremo se cambierà qualcosa, in particolare in attacco rispetto alla scelta con Zarpellon trequartista alle spalle dei due attaccanti Nalini e Zigoni.

Il discorso vale a maggior ragione per la FeralpiSalò di mister Stefano Vecchi, sia perché ha giocato giovedì (un giorno in meno di recupero) sia perché ha perso a sorpresa contro la Giana Erminio. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-1-2 anche per i bresciani, ma potrebbero esserci più novità per quanto riguarda i titolari dal primo minuto nella formazione della FeralpiSalò.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Virtus Verona FeralpiSalò in base alle quote offerte dall’agenzia Snai: gli ospiti bresciani partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la Virtus Verona.

