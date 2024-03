DIRETTA/ Virtus Verona Giana Erminio streaming video tv: ci sono 6 precedenti (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Virtus Verona Giana Erminio. Per entrare meglio in clima partita andiamo a vedere i testa a testa tra le due squadre che si sono affrontate fin qui sei volte nella loro storia con la Virtus Verona che non è mai riuscita a vincere. L’ultimo precedente è il 4-0 dell’andata firmato dalle doppiette di Fall e Messaggi. Questo è stato il quarto successo dei biancoazzurri in questo confronto dove hanno segnato quasi il doppio delle reti degli avversari (17 a 9).

Le squadre non si sono affrontate solamente in campionato, ma anche in Coppa Italia Serie C. Era il primo turno della competizione, correva l’anno 2021, e sono serviti i calci di rigore alla Giana Erminio per estromettere dalla competizione la Virtus Verona con il risultato totale di 7-6 dopo i tiri dal dischetto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VIRTUS VERONA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Virtus Verona Giana Erminio servirà fare un abbonamento alla TV satellitare di Sky, in più andrà acquistato un pacchetto calcio che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove la partita verrà trasmessa. Per chi preferisse lo streaming anche sulla piattaforma NowRv sarà possibile, con le medesime modalità, seguire questa partita.

OSPITI SORPRESA DI STAGIONE

Virtus Verona Giana Erminio è in diretta dallo stadio Gavagnin-Nocini di Verona, alle ore 18:30 di sabato 16 marzo: si gioca per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C, girone A 2023-2024. Si affrontano due squadre che ambiscono a guadagnare un posto nei prossimi play-off. I padroni di mister Luigi Fresco, infatti, stazionano a quota 39 punti, a due lunghezze dal decimo posto nonostante un periodo nero contornato da tre sconfitte di fila (l’ultima sul terreno di gioco del Trento).

Gli ospiti, invece, grazie a ben tre vittorie nelle ultime cinque uscite, si sono ritagliati un posizionamento di tutto rispetto, ovvero quel settimo posto a quota 42 punti, situazione abbastanza inaspettata nelle previsioni di inizio stagione sportiva derivante soprattutto da un reparto offensivo assai prolifico con 39 reti all’attivo (quinto attacco del girone).

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai di Virtus Verona Giana Erminio: il segno 1 che regola la vittoria della squadra rossoblù vi farebbe guadagnare 2,45 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione bianco-azzurra, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2.75 volte la somma messa sul piatto.

