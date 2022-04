Diretta Virtus Verona Juventus U23/ Streaming video tv: per i playoff (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA JUVENTUS U23: REGNA L’INCERTEZZA

Virtus Verona Juventus U23, diretta dall’arbitro Andrea Zanotti della sezione Aia di Rimini, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 2 aprile 2022, presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini della città veneta per la trentacinquesima giornata del girone A di Serie C, che si avvicina sempre di più al momento dei verdetti. La diretta di Virtus Verona Juventus U23 mette di fronte due squadre in lotta per i playoff, anche se con obiettivi diversi: la Virtus Verona ha 40 punti e vuole raggiungerli, la Juventus U23 che ha 46 punti con una partita da recuperare pensa invece anche alla posizione migliore possibile nella griglia.

Diretta/ Mantova Virtus Verona (risultato finale 2-2): la gara termina in parità!

Settimana scorsa la Virtus Verona aveva ottenuto un bel pareggio per 2-2 sul campo del Mantova, mentre la Juventus U23 non aveva giocato e di conseguenza l’ultimo impegno della seconda squadra bianconera è ancora quello di due settimane fa, quando la Juventus U23 aveva perso in casa contro il Padova per 1-2. Oggi pomeriggio la posta in palio sarà preziosa per entrambe le formazioni, siamo quindi molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere in Virtus Verona Juventus U23…

DIRETTA/ Virtus Verona Feralpisalò (risultato finale 1-0) la decide Zigoni

DIRETTA VIRTUS VERONA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Juventus U23 non sarà disponibile, ma ci sarà naturalmente la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutti gli incontri di Serie C su abbonamento oppure acquistando in pan-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA JUVENTUS U23

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Juventus U23. Per i padroni di casa di mister Luigi Fresco sono squalificati Manfrin e Lonardi, potremmo disegnare un modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Cella, Faedo e Pellacani nella difesa a tre davanti al portiere Sibi; folta linea a cinque a centrocampo con Daffara, Amadio, Hallfredsson, Vesentini e Nalini possibili titolari; infine la coppia d’attacco dove dovrebbero trovare posto Danti e Zigoni.

Diretta/ Juventus U23 Padova (risultato finale 1-2): Della Latta firma il sorpasso!

La risposta della Juventus U23 di Lamberto Zauli, che ha invece diversi infortunati, potrebbe concretizzarsi nel seguente modulo 4-3-1-2: Israel in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Barbieri, Poli, De Winter e Verduci; a centrocampo il terzetto composto da Zuelli, Barrenechea e Sersanti; in attacco infine il trequartista Sekulov alle spalle delle due punte Brighenti e Da Graca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Virtus Verona Juventus U23 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa leggermente favoriti, ma c’è grande equilibrio: il segno 1 infatti è quotato a 2,50, mentre poi si sale fino a quota 2,90 in caso di segno 2 e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno X, di conseguenza il pareggio è (anche se di pochissimo) l’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA